台灣棒球世界排名躍升 棒協理事長辜仲諒請球員吃牛排

台灣三級棒球實力深厚，U15與U18中華隊今年國際賽事成績輝煌，於第六屆U15世界盃棒球賽、第13屆U18亞洲青棒錦標賽各拿下季軍、冠軍，台灣棒球排名躍升至世界第二名，與墨西哥並列，僅次於日本。中華民國棒球協會理事長辜仲諒為慰勞中華隊，今天下午特別邀請中華隊教練及選手吃牛排，隨後邀請他們到台北大巨蛋觀看由中國信託銀行贊助的世界12強棒球錦標賽「中日大戰」。

中華隊於本屆世界12強棒球錦標賽前兩場比賽表現亮眼，擊退強敵韓國、多明尼加。席間為表揚U15與U18中華隊，辜仲諒特別一一頒發中華棒協特製的「Home Run Taiwan」獎牌給球員與教練，也鼓勵U15選手要向U18學長們看齊，繼續努力、全力以赴，加強訓練，除了守備之外，還要加強打擊能力，更勉勵所有球員動腦打球，才可以成為一流的職業選手。辜仲諒也提醒中華隊球員要懂得感恩，在家人、學校、中華棒協以及國家大力支持下，才有機會從小到大打棒球，團結努力、為國爭光。

辜仲諒上任中華民國棒球協會理事長以來，為慰勞中華隊比賽與集訓的辛勞，買單請球員與教練吃牛排、燒肉已成一項長年傳統，2020年他親赴台東探訪第13屆亞洲青棒錦標賽U18中華培訓隊後，招待球員吃牛排「加菜」、2022年包場餐廳宴請拿下第六屆U12世界盃棒球賽季軍中華小將，履行「牛排吃到飽」的承諾、2023年則是請榮獲第七屆U12世界盃棒球賽亞軍的球員們大啖燒肉和冰淇淋。

今年不少U18亞洲青棒錦標賽中華隊國手都曾於中信盃黑豹旗出賽，包括穀保家商的劉承佑、平鎮高中的哀宥宇、邱立璿及江庭毅。中國信託商業銀行冠名贊助中信盃黑豹旗迄今共十年，去年起中信盃黑豹旗更列入U18青棒國手選拔參考賽事之一，為培育棒球國手重要搖籃。

中國信託是台灣首家支持五級棒球運動的企業，致力培育優秀球員，今年的中信盃黑豹旗共213支球隊參賽，創下新高。中國信託慈善基金會推動的「愛接棒計畫」則資助24支少棒及青少棒球隊，一圓偏鄉孩子的棒球夢，至今已培養共29名的U12、U15和U18國手。中國信託銀行2014年起支持中信兄弟，促成中信兄弟締造四年來三度封王的榮耀，更長期力挺中華隊征戰世界舞臺，今年再度以行動支持世界12強棒球錦標賽，號召全民為中華隊加油。