信用卡點數經濟成顯學 業者熱戰

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛跟進，建立生態圈。根據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額超過500億元，國內五大發卡銀行給予客戶的回饋更是超過八成是點數，為了擴大生態圈，銀行業也各出奇招藉由點數回饋機制提升品牌黏著度。繼國泰世華銀行「小樹點」、中信銀行「中信點」後，台新銀行、玉山銀行也在今年加入點數戰局。

過往銀行為了獲客，大打補貼戰，畢竟不是長久之計，為了增加客戶活躍度及黏著度，各大銀行將目光轉向「銀行點」。開出第一槍的正是國泰世華銀，在2021年6月底將信用卡回饋點數機制全面轉換為「小樹點」，1點等於1元的使用邏輯簡單好記，可在國泰優惠App兌換超過500種電子票券及停車加油折抵服務，在電商平台購物時也能直接抵用，讓點數更直覺好用。

中信銀行則在2022年7月加入戰局，其推出1點等於1元的「中信點」可等值兌換成「Hami Point」或「P幣」，並且可在全台超過38萬個線上線下通路與店點累積、折抵點數。

台新銀在今年進攻「點數經濟」，將台新擁有百萬持卡人的「@GoGo信用卡」及「FlyGo信用卡」原有的現金回饋， 在今年5月改成台新Point的點數制，更喊出1點至少1元，要將750萬名用戶及17萬商家串聯起來，有效發揮每年相當於百億元價值的點數經濟。

玉山銀行也於8月推出「玉山 Unicard」，標榜1點等於1元的e point回饋，帶動8月單月發卡量達到11.9萬張，讓玉山銀行登上當月發卡王寶座，而Unicard 將是玉山銀未來主力信用卡。