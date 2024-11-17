新卡誘人 玉山蟬聯發卡王

國內信用卡爭霸戰白熱化，根據金管會統計，截至今年8月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數達5,869萬張，月增11萬張，總有效卡數達3,854萬張，續寫歷史新高水準，較7月多出近18萬張，帶動有效卡率揚升到65.66%，改寫2021年1月以來的紀錄。

而據各家銀行公布信用卡9月數據，以發卡數來說，9月發卡冠軍王由玉山銀蟬聯寶座，主要是因玉山銀8月中新推出「權益由你選」的Unicard卡，主打每月可更換簡單選、任意選及UP選三大權益，最高回饋5% epoint，加上熊本熊卡、U bear卡及Pi拍錢包卡持續助攻，促使玉山銀行在8月發卡量達11.9萬張，為2020年6月以來歷經四年兩個月再次稱王，而9月動能延續，再發出10.7萬張卡。

9月第二名則是中信銀發出7.3萬張卡，第三名是台新銀6.8萬張卡，台新銀指出，前三大發卡量為玫瑰卡、太陽卡及雙狗卡，9月發卡占比近七成，而第四的台北富邦銀發出5.2萬張卡、第五名國泰世華5.1萬張卡則在伯仲之間。

9月整體新發卡量為48.8萬張，而停卡數則有59.5萬張，以致淨發卡量為負10.6萬張，為今年第三度出現負數，其他兩次分別為6月減少16.5萬張及7月減少37.1萬張，而停卡數最多的銀行為中信銀，停卡14.8萬張，其次是台北富邦銀停卡9.3萬張。

以9月簽帳金額來看，第一名為中信銀627億元，國泰世華銀以591億元緊追在後，依序為北富銀475億元、玉山銀461億元和台新銀的426億元，合計五家銀行9月簽帳金額2,580億元。