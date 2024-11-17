聽新聞
0:00 / 0:00

新卡誘人 玉山蟬聯發卡王

經濟日報／ 記者戴玉翔／台北報導
而據各家銀行公布信用卡9月數據，以發卡數來說，9月發卡冠軍王由玉山銀蟬聯寶座。圖為玉山銀示意圖。 玉山金控／提供
而據各家銀行公布信用卡9月數據，以發卡數來說，9月發卡冠軍王由玉山銀蟬聯寶座。圖為玉山銀示意圖。 玉山金控／提供

國內信用卡爭霸戰白熱化，根據金管會統計，截至今年8月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數達5,869萬張，月增11萬張，總有效卡數達3,854萬張，續寫歷史新高水準，較7月多出近18萬張，帶動有效卡率揚升到65.66%，改寫2021年1月以來的紀錄。

而據各家銀行公布信用卡9月數據，以發卡數來說，9月發卡冠軍王由玉山銀蟬聯寶座，主要是因玉山銀8月中新推出「權益由你選」的Unicard卡，主打每月可更換簡單選、任意選及UP選三大權益，最高回饋5% epoint，加上熊本熊卡、U bear卡及Pi拍錢包卡持續助攻，促使玉山銀行在8月發卡量達11.9萬張，為2020年6月以來歷經四年兩個月再次稱王，而9月動能延續，再發出10.7萬張卡。

9月第二名則是中信銀發出7.3萬張卡，第三名是台新銀6.8萬張卡，台新銀指出，前三大發卡量為玫瑰卡、太陽卡及雙狗卡，9月發卡占比近七成，而第四的台北富邦銀發出5.2萬張卡、第五名國泰世華5.1萬張卡則在伯仲之間。

9月整體新發卡量為48.8萬張，而停卡數則有59.5萬張，以致淨發卡量為負10.6萬張，為今年第三度出現負數，其他兩次分別為6月減少16.5萬張及7月減少37.1萬張，而停卡數最多的銀行為中信銀，停卡14.8萬張，其次是台北富邦銀停卡9.3萬張。

以9月簽帳金額來看，第一名為中信銀627億元，國泰世華銀以591億元緊追在後，依序為北富銀475億元、玉山銀461億元和台新銀的426億元，合計五家銀行9月簽帳金額2,580億元。

中信 信用 玉山

延伸閱讀

天兔未登陸就帶來火燒雲彩 信義鄉民拍下玉山主峰夢幻奇景

天兔颱風來襲玉山現9級以上強風 205名山友已下山

呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

PLG／飆生涯新高分助富邦勇士逆轉 賴廷恩看好與陳又瑋良性競爭

相關新聞

業務員詐保2390萬 台壽發四大聲明

中信金控旗下台灣人壽傳出旗下業務員理賠詐保2300萬元，對此台灣人壽今天晚間發出聲明證實，旗下保戶和業務員的確有涉及理賠...

國人今年刷卡額 挑戰新高 前三季突破3.4兆

國人刷卡金額再寫新猷。金管會公布前八月信用卡簽帳金額3兆1,075億元，創歷年同期新高，年增11.7%，加計發卡行公布9...

匯市最前線／台幣32.2~32.8元整理

熱錢上周五（15日）反手匯入，促使新台幣匯率升值8分，收在32.466元。匯銀主管指出，川普勝選效應餘波盪漾，估計短期內...

新卡誘人 玉山蟬聯發卡王

國內信用卡爭霸戰白熱化，根據金管會統計，截至今年8月底止，32家信用卡發卡機構總流通卡數達5,869萬張，月增11萬張，...

金融論壇19日舉辦 談失智友善

台灣在2025年將邁入超高齡社會，高齡金融剝削問題，成為關注議題。經濟日報與華南銀行將於本周二（19日）共同舉行「金融守...

信用卡點數經濟成顯學 業者熱戰

信用卡點數經濟已成顯學，各家銀行紛紛跟進，建立生態圈。根據市場資訊推估，在台灣超過半數的人持有各種點數，每年點數發行金額...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。