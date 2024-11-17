國人今年刷卡額 挑戰新高 前三季突破3.4兆

國人刷卡金額再寫新猷。金管會公布前八月信用卡簽帳金額3兆1,075億元，創歷年同期新高，年增11.7%，加計發卡行公布9月累計簽帳金額刷破3,632億元，總計今年前三季，國人已經至少刷破3.46兆元，續創歷年同期新高。市場推估，如第4季刷卡金額維持持續增加態勢，今年全年刷卡簽帳金額將有機會突破4.6兆元新高，超越去年全年的4.18兆元。

金管會公布國銀8月簽帳金額3,652億元，較上月3,968億元減少約316億元，連兩個月減少，累計前八月信用卡簽帳金額達3兆1,075億元，創歷年同期新高，年增11.7%。

金管會銀行局副局長侯立指出，8月簽帳金額下滑主因有三，第一，8月入帳日期較7月減少三天；第二，進入暑假尾聲影響，國內外旅遊採購餐飲較7月減少；第三，8月相較7月保費減少，調查發現，前五大發卡行中，共計三家銀行保費簽帳金額較7月減少，包括玉山銀保費月減15億元，國泰世華銀月減14.6億元，中信銀月減6億元，光前五大發卡行8月整體簽帳金額都全數「月減」。

圖／經濟日報提供

但如果與去年同期相比，侯立洋強調，今年8月與前八月簽帳金額仍都創歷年同期新高，除了疫情期間刷卡表現比較差之外，目前觀察信用卡市場，整體刷卡消費的趨勢就是一直增加。其中6月因受到繳稅旺季挹注，更是今年唯一刷破5,600億元的月份。

金管會是從2004年開始統計國人刷卡數字，至今這18年來，僅在2004年、2008年、2009年因雙卡風暴和金融海嘯，及2020年因疫情封邊境，這四年出現刷卡額衰退外，其餘均是一路成長，2023年全年刷卡額更是突破4兆元，達4兆1,860億元，年增近20%。市場認為，2024年國內外旅遊、消費動能將續航，預估今年全年刷卡簽帳金額將有機會突破4.6兆元。

加上如今國銀發行量達「百萬級」神卡已達12張，分別為國泰世華銀CUBE卡，發行量突破600萬卡，是目前台灣信用卡史上，銀行卡最大流通卡數紀錄；中信銀的中信LINE Pay卡發卡量也高達580萬張，中信中油聯名卡亦突破百萬張；北富銀則有Costco聯名卡、富邦J卡、momo卡；玉山銀ＵBear信用卡、家樂福聯名卡；台新銀的玫瑰卡／太陽卡、@GoGo卡、新光三越聯名卡，以及星展銀的eco永續卡系列，發行量均超過百萬張，在銀行紛紛祭出高回饋之下，也將帶動整體刷卡金額。

展望第4季，各家銀行普遍看好信用卡業務的發展，加上百貨週年慶、電商雙11、雙12促銷等活動接連而來，預計將成為刺激消費的主要動力。此外，年末的耶誕節和跨年活動，以及持續增長的海外旅遊需求，都將促使刷卡金額持續成長，挑戰新高紀錄。