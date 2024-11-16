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旅遊險助攻 前10月網路投保近690萬件創歷史新高

中央社／ 台北16日電

疫後國內外旅遊潮趨旺，反映在保險業旅平險及旅綜險業績持續成長，其中又以網路投保為主要管道。金管會統計，今年前10月整體網路投保件數達689.59萬件，年增35.5%，不僅改寫同期新高，也已超越2023年全年，提前創歷史新高。

疫情後國內外旅遊潮復甦，驅動旅遊險業績攀升，助攻保險業整體網路投保業績刷新過往紀錄。金管會統計顯示，今年前10月全體保險業網路投保件數合計達689.59萬件，已提前超越2023年全年的621.15萬件，創歷史新高。

若區分業別觀察，前10月產險業網路投保件數達606.47萬件，年增37.8%，網路投保簽單保費達新台幣40.2億元，年增26.7%；壽險業網路投保件數83.12萬件，年增20.4%，網路投保初年度保費為4.71億元，年增8.3%。

金管會保險局副局長陳清源觀察，今年因海外旅遊需求較旺，保險業旅遊不便險、旅平險及附加險種買氣都較高，產險業或壽險業前10月網路投保件數及保費收入均改寫同期新高。

根據金管會資料，前10月產險業網路投保最熱門險種持續由機車險居冠，網路投保件數達139.68萬件，第2名旅綜險（含旅遊不便險）緊追在後，網路投保件數達136.18萬件，第3名為旅綜險附加實支實付型傷害醫療險，投保件數94.08萬件。

壽險業網路投保前3名由旅平險相關保險包榜，其中，旅平險網路投保件數28.35萬件居冠，其次為旅平險附加實支實付型傷害醫療險，網路投保件數26.64萬件，第3為旅平險附加海外突發疾病醫療健康險，網路投保件數26.1萬件。

觀察個別保險公司業績，前10月產險業網路投保簽單保費以富邦產險穩坐第1，其次依序為新安東京海上產險、國泰產險；前10月壽險業網路投保初年度保費由國泰人壽奪冠、富邦人壽居次，凱基人壽則擠下台壽，拿下第3名。

保險 壽險業 產險

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