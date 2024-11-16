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凱基證券攜手櫃買中心 邀九家頂尖AI企業赴港引資

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

為進一步吸引全球投資者對台灣資本市場的關注，櫃買中心攜手凱基證券赴香港舉辦「2024台灣上櫃公司投資論壇」，並邀請雙鴻（3324）、穩懋（3105）台灣九家上櫃頂尖人工智慧（AI）企業共同參與。

本次活動吸引來自世界各地70多位知名機構投資人參加，並安排130場專屬投資會議，論壇展示台灣企業在人工智慧領域的領先優勢和創新實力，讓全球投資者對台灣企業未來的發展潛力更加充滿信心。

凱基證券總經理方維昌表示，本次論壇不僅展現出台灣企業在全球AI產業中的關鍵角色，也強化台灣資本市場在國際舞台的影響力。

九家參與企業涵蓋晶片測試、伺服器散熱、先進封裝、無線通信、高速數據傳輸、製程環境、存儲與加速技術等領域，均展現出卓越的技術能力和無限潛力，包括萬潤、雙鴻、弘塑、旺矽、M31、譜瑞、群聯、穩懋及聖暉等，正在推動全球AI技術發展，並引起國際投資人高度關注。

本次論壇同時為台灣企業與全球頂尖投資機構提供直接對話機會，透過安排上櫃公司總經理、發言人或財務長與外資機構法人直接面對面，藉由一對一會談或雙方團隊交流等方式，讓投資人深入了解企業的長期策略、技術創新和產業趨勢，不僅加強外資對台灣櫃買市場的了解，也提升台灣企業在全球資本市場中的能見度。

凱基證券落實「以客戶為中心」的精神，致力成為客戶全方位的金融夥伴，將持續作為台灣企業與國際資本市場之間最堅實的橋樑，推動台灣企業在全球市場中邁向高峰。

凱基證 資本市場

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