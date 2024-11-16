金管會點永續金融5大挑戰 研議調和碳排放申報標準

面對2050淨零轉型目標，為整合永續資訊，金管會未來將研議適度推動金控合併揭露永續報告書，無須再編子公司單行本，另為減輕企業負擔，金管會將與環境部研議調和企業碳排放申報規範，長遠可能走向建立數位化系統統一窗口申報。

第29屆聯合國氣候變化綱要公約締約方大會（COP29）11日於亞塞拜然首都巴庫（Baku）登場，預計22日落幕。除了環境部啟動COP29戰情中心，線上掌握氣候公約最新進展外，金管會也密切蒐集資訊，關注國際動向。

隨台灣正式邁入「碳有價」時代，企業減碳壓力增加，金融業因範疇3碳排放涵蓋投融資企業碳排放，減碳壓力同樣不輕。面對2050淨零排放目標，金管會分析，台灣推動綠色及轉型金融正面臨5大挑戰。

第1，金融業面對企業提出的轉型計畫，缺乏資訊作為判斷基礎，不利金融業進行風險辨識；第2，目前國內尚未建置整體產業碳排數據資料庫，且中小企業填報銀行調查碳排數據問卷數量不足，難以推估產業碳排平均數。

第3，現行金融業依各行業別要求編製永續報告書，導致同一金控下有數本永續報告書，增添人力及時間成本，永續資訊揭露方式待整合；第4，永續涵蓋面向日益擴增，當前綠領人才培育速度不及金融業與產業所需；第5，綠色金融國際能見度待提升，以擴增台灣永續影響力。

當產業要從高碳排、高耗能及高度使用資源的「棕色經濟」轉型至「綠色經濟」，需要金融業大量資金支持，金管會觀察，現行金融業面對企業提出的轉型計畫，缺乏資訊作為判斷基礎，目前也較少外部評估報告可協助評估企業轉型策略與計畫，是否符合國家減碳目標、或與企業所訂減碳規畫一致。

金管會直言，支持型經濟活動及關鍵戰略產業發展需要大量長期資金挹注；但再生能源發展速度不一，且部分新興建設初期風險較高、案場較少，金融業需要進一步風險評估與分攤機制。

為解決此困境，金管會認為，在台灣尚未制定產業中長期轉型路徑下，除了持續推動永續經濟活動認定參考指引，也有賴相關部會提出誘因或風險分攤機制，以提高金融業參與意願及授信能力。

為整合永續資訊揭露，減輕金融業重複編製永續報告書的人力及時間成本，金管會也鬆口，未來將適度推動金融業整合子公司資訊，併同揭露於金控永續報告書，無須再編製各子公司單行本。

另目前環境部和金管會蒐集的企業碳排放數據標準、邊界及申報時間不同，導致企業增添填報成本，金管會將與環境部研議調和企業碳排放申報規範，包括申報邊界、資料計算標準及申報時限等，預計明年6月底前完成可行性評估，長遠不排除走向建立數位化系統統一窗口申報。

因應永續浪潮，一般企業或金融業對綠領人才需求度持續增加，金管會提到，不僅永續涵蓋面向日益擴增，金融業面對不同產業的減碳轉型技術或再生能源投融資評估時，所需知識也不同。

面對永續人才缺口，金管會除了研議提高永續金融證照效度及普及率外，也思考依金融業務特色設計不同主題課程、培訓更多種子師資，並透過辦理工作坊、研討會，邀請部會或外銀分享經驗。