國銀10月刷出4000億元、寫歷年新高 全年破4.5兆元有望

國銀10月刷出4000億元、寫歷年新高，全年破4兆元有望。其中，刷卡王中信銀雖蟬聯6個月最會刷寶座，與國泰世華銀單月簽帳金額差距縮小至僅剩5.8億元，市場關注年末市場將出現驚天動地的新洗牌成績單。

根據國銀最新統計10月信用卡成績單，總計全體國銀簽帳金額刷破4,000億元，創歷年最強紀錄，累計今年前10月國銀簽帳金額累計已經突破3.8兆元，假設11月、12月維持單月簽帳金額3,500億元表現不變，全年刷卡成績單有機會突破4.5兆元，將突破2023年4兆1860億元的歷史最高紀錄。銀行局官員指出，今年前除了2月與3月，單月刷卡金額都突破3,500億元，反映民眾已在日常消費習慣使用信用卡，包括搭乘捷運等。

中信銀10月以簽帳金額680億元，蟬聯6個月刷卡王，前10個月累計消費6,656億元，同步創下中信銀歷年新高紀錄，年成長8％。中信銀指出，主要為民眾出國旅遊及外出用餐需求增加，帶動海外消費、旅遊、餐飲、超市/超商等消費金額持續成長。

國泰世華銀緊盯刷卡王寶座，10月簽帳金額躍升至674億元、單月成長14％，與中信銀差距縮小，雙方單月簽帳金額，從9月相差36億元，10月縮小至5.8億元。國泰世華銀指出，第4季已經推出百貨周年慶最高15.3％回饋，以及海外旅遊指定通路最高3.3％回饋，兩大發卡雙雄勢必持續激戰到年底。

國泰世華銀指出，10月受惠海外旅遊與百貨週年慶消費需求，國泰世華CUBE卡各項權益方案回饋及促刷活動有效吸引民眾刷卡消費簽帳金額持續成長。其中以CUBE卡「趣旅行」回饋吸引民眾刷國泰世華信用卡消費，海外簽帳較去年同期成長逾50%，整體旅遊消費成長30%，主要百貨、電商及餐飲簽帳亦較去年同期成長逾26%。

國泰世華銀10月信用卡簽帳金額逾674億，較去年同期成長114億，累計前10月簽帳金額達6,266億。

10月成績單大洗牌為玉山銀，以單月刷534億元超車北富銀，拿下第三大刷卡王，年成長接近兩成，創下自行10月單月新高。玉山銀指出，10月簽帳動能以旅遊消費、量販及百貨週年慶為主，另外，推動的演唱會門票抽獎活動，同步帶動簽帳金額成長。本月新發卡數達11.8萬張，主要發卡動能來自玉山Unicard、熊本熊卡、U Bear卡等，

北富銀10月刷出517億元，名列第四名。北富銀指出，主要來自於量販超市及海外消費占比近35％，其中好市多卡因卡量帶動整體刷卡量占最大宗，目前累積發卡量240萬張，J卡發卡214萬張，富邦momo卡發卡110萬張。