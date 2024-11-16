新新併？ 台新金：沒有卡關

針對台新金控併新光金控進度，公平會主委李鎂昨證實，「新新併」將延長六十天。李鎂解釋，若延長審查，新新併審查期限是明年一月二十四日。委員會做出決定前會視案情必要性，請當事人到會陳述意見。

台新金控總經理林維俊昨日則在法說會上指出，正積極向主管機關溝通，會在金管會指導下作充足準備，合併案仍照規畫執行，不對送件的日期做臆測，但「並沒有卡關」。

林維俊指出，合併後股本擴大，因此擬提議拉高現金股利、降低股票股利分配比重。以台新金前十月每股盈餘一點二五元，再加上帳上有逾九十億元未分配盈餘，有能力發出具競爭力的股利。

台新金控今年配發現金股利約○點六元，股票股利每股○點四元，這代表目前三比二的現金與股票配置、現金占五分之三的比重，還會繼續往上拉高。