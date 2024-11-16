台新壽總座戴朝暉上任

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
台新人壽昨日宣布新任總經理戴朝暉業經金管會保險局核准，即日起正式擔任台新人壽總經理。 台新人壽／提供
台新人壽昨日宣布新任總經理戴朝暉業經金管會保險局核准，即日起正式擔任台新人壽總經理。 台新人壽／提供

台新金控（2887）旗下台新人壽昨（15）日宣布，新任總經理戴朝暉業經金管會保險局核准，即日起正式擔任台新人壽總經理。

台新人壽表示，戴朝暉深耕外商及本國保險領域擁有近30年的專業豐富經驗，歷任法國巴黎人壽總經理、第一金人壽董事長、中泰人壽總經理等職務，資歷完整；對於拓展銀保通路、開發保險商品及服務創新、制定業務通路策略、以客戶為導向推動數位轉型等，皆創下高度成長的企業營運績效及亮眼成績。

戴朝暉將帶領台新人壽全體同仁為客戶提供滿足保障與退休需求的保險規劃；並將在台新金控資源挹注下，為社會大眾帶來更創新且多元化的金融商品與優質服務，致力於吸引更多優秀人才創造企業動能，為金控注入永續發展的能量。

擁有美國精算師執照的戴朝暉畢業於台灣大學數學系，取得文化大學企業管理碩士學位，並擔任美國註冊財務策畫師協會（RFP）理事長。

台新人壽自2021年加入台新金控，以台灣壽險業新銳之姿，快速擴展公司組織與業務規模，從原先以壽險顧問通路為主的經營型態，積極轉型開拓銀行保險、壽險顧問、保經代多元並進的業務通路模式。該公司以客戶導向提供多元創新的金融保險商品與服務，滿足客戶不同階段的需求，成就圓滿人生。

台新人壽9月13日經董事會決議通過自9月18日委任戴朝暉擔任總經理案。台新人壽董事長林維俊表示，感謝董事兼總經理蔡康於此期間的付出與卓越貢獻；在金控的資源挹注與既有成功基礎上，新任總經理將帶領台新人壽持續增進市場競爭力，強化公司治理及遵法文化，提供完備多元的金融服務，期許成為客戶心中的智慧好夥伴、最值得信賴與託付的人壽保險公司。

保險 台新金控 壽險業

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