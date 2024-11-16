台新金擬提高股息比重

台新金（2887）昨（15）日舉行法說會，對於與新光金合併進度，台新表示，正積極與主管機關溝通中，並等待新光銀行工會選出協商代表後與之實質討論，「沒有卡關情形」，會在金管會指導下完成最後一哩路。另由於合併後股本大增，將向董事會建議提高現金股利、降低股票股利；且有能力發放具競爭力的股利。

台新金總經理林維俊強調，正緊密與主管機關溝通，會提供相當多數字等，接受主管機關指導修正計畫，目前不對送件日期做臆測，也不對增資及金額做臆測，並沒有卡關情形，會努力完成最後一哩路，有好消息會說明。

面對與新光金合併後股利政策是否改變，林維俊表示，股利政策是董事會職權，離明年配發股利時間還太早。但因合併後股本大幅增加，管理層傾向董事會建議「提高現金股利比重、降低股票股利比重」。而截至10月底台新金每股稅後純益達1.25元，加上帳上還有超過90億元未分配盈餘，相加後扣除應派發特別股的少許股利，絕對有能力發放非常具競爭力的普通股現金股利。