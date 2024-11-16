國泰金控連四年與會 擴大影響力

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
國泰金控前進COP29藍區，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。圖為國泰金控投資長程淑芬（左起）、國泰金控總經理李長庚、世界氣候基金會主席Jens Nielsen。 國泰金控／提供
國泰金控前進COP29藍區，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。圖為國泰金控投資長程淑芬（左起）、國泰金控總經理李長庚、世界氣候基金會主席Jens Nielsen。 國泰金控／提供

國泰金控（2882）挺進聯合國第29屆氣候峰會（COP29），與國際共同面對氣候變遷關鍵挑戰，為台灣唯一前進COP29藍區（Blue Zone）舉辦會議的金融業，並與世界氣候基金會（WCF）共同主辦「亞洲氣候金融會議」。連續第四年參與COP的國泰金控，COP28、COP29皆於藍區與全球產官學界深化交流與對話，自亞洲觀點參與全球氣候討論，展現國泰金控在國際氣候金融的影響力。

國泰金控與世界氣候基金會共同舉辦藍區周邊會議「亞洲氣候金融會議」，氣候融資對於全球推動低碳轉型至關重要，會議以「透過公私協力促進氣候金融與難減排產業轉型的亞洲觀點」為題，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。

會議由國泰金控總經理李長庚開場，投資長程淑芬進行短講、擔任主持人，邀請專家小組共四位，包含氣候金融領域亞洲投資人氣候變遷聯盟（AIGCC）總監Anjali Viswamohanan、聯合國倡議代表人人享有永續能源倡議資深顧問Filipe B. Oliveira、前日本政府退休金投資基金（GPIF）投資長水野弘道（Hiro Mizuno）、開發基金世界銀行下的國際金融公司 （IFC）永續金融資深經理Laila Nordine。

李長庚開場表示，「透過此會議探索新的投資工具及金融模式，以增強氣候金融的影響力，同時借助現場重量級與會人士的經驗與知識，分享以公私協力模式擴大氣候金融規模見解，希望今天我們齊心協力，為亞洲甚至世界找到氣候難題的務實解決方案。」

四位不同領域專家小組對談隨後登場，為亞洲低碳轉型帶來新的建言與方針。第一，關於金融機構克服投入公私協力的障礙，Hiro指出混合金融的設計相當複雜耗時，應盡可能標準化，參考過往成功案例避免過於標新立異，並讓在地專家參與，讓案件從起始到投資審查所需的時間縮短，才可能擴大規模。

第二，關於亞洲加速能源轉型與難減排產業轉型的關鍵，Anjali認為，除政府應建立清楚轉型目標以及具體時程外，更需針對各難減排產業（如水泥、鋼鐵等）規劃產業別轉型路徑，讓企業與投資人更具信心加速轉型。第三，關於建構全面的公私夥伴關係，擴大氣候金融規模，公私部門應以更整體的角度規劃資金用途，避免一方面投資綠能，另一方面持續補貼或投資高碳產業，同時應建立全面的夥伴關係，凝聚共識並採取一致的行動。

國泰金控 長庚

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