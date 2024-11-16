主題座談／第一銀行總座李嘉祥：全球市場震盪將加劇

第一銀行總經理李嘉祥指出，川普主張高關稅、減稅及移民政策，將產生三大影響，一、推升通膨及美國政府債務，估2025年美股優於美債；二、美中對抗加劇，新興市場有資金回補行情；三、美元走強，將迫使各國央行採緊縮貨幣政策，對企業經營帶來挑戰。

2024大師論壇的主題座談場次，以「從美國經濟看全球市場的機會與風險」為題，邀請紐約大學史登商學院榮譽教授羅比尼、李嘉祥、國泰世華銀首席經濟學家林啟超共同座談，由台灣經濟研究院董事長吳中書主持。

根據國際貨幣基金最新世界經濟展望，受惠美國民間消費動能強勁，2025年美國GDP年增率預估為2.2%，這將使美國採取緩步降息，藉此讓2025年美國經濟維持穩健成長，估2025年約降息100個基本點（1個百分點）。

李嘉祥指出，川普政策核心是關稅，以提升美國的經濟自主性及在全球市場中的影響力。據彭博和高盛分析，若川普對所有國家進口商品課徵10%關稅並對大陸進口商品課徵60%關稅，全球GDP將損失0.5個百分點，美國CPI年增率恐上升1.2個百分點。

但他認為，即便川普調高關稅，台積電也可透過與客戶共同分擔增加的成本等措施，將衝擊程度降到最低，短期內對台美經貿影響有限。何況台積電的美國客戶占比逾七成，包括創造AI風潮的輝達，及智慧手機龍頭蘋果，一旦成本增高導致這些美國尖端企業競爭優勢下滑，應非川普政府所樂見。

李嘉祥說，AI技術迅速擴展，帶動發展更多應用場景，以輝達領頭的美國AI相關企業，及以台積電為首的台灣供應鏈是最直接受惠族群，有望續扮演股市領頭羊，2025年台、美股市值得期待。

但川普政策將推升美國通膨、擴大美國政府債務，美國降息空間遭限，美債殖利率攀升，明年美股表現將優於美債，加上地緣衝突未息，料也將讓美元走強。

美中對抗加劇，將加速全球供應鏈調整，第一波可望帶動印度、東南亞等區域製造中心表現，目前全球資金在亞洲國家與新興市場股市的部位偏低，未來這些股市有機會迎來資金回補行情。

他也示警，川普政策激進又具不可預測性，恐堆高全球貿易壁壘，使全球供應鏈碎片化，加上近年來地緣政治衝突更加激烈，未來全球資本市場震盪恐加劇。