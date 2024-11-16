主題座談／國泰世華銀首席經濟學家林啟超：貨幣政策成央行難題

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
林啟超。記者林俊良／攝影
林啟超。記者林俊良／攝影

國泰世華銀首席經濟學家林啟超昨（15）日指出，未來川普上任後，美國公布的「匯率操縱國名單」重要性將日益提升，特別是對貿易順差國的要求將愈加明確，但人民幣2025年恐欲振乏力帶衰亞幣下，亞洲出口國央行在弱勢貨幣以及貿易平衡問題上，將面臨更艱難抉擇。

林啟超解釋，如果美國施壓貿易夥伴減少貿易順差，亞洲出口國不外乎實施三方法：增加進口、減少出口、貨幣升值。在各國很難調整自己的產品出口金額多寡之下，只能增加進口、或前進美國當地設廠，因此他預期，在「川普壓力」下，將可能推動更多企業赴美設廠；此外為增加進口，像是越南已表態將增加天然氣進口，台灣也必須在表態名單上。

最難控制的則是貨幣升值問題，林啟超表示，中國大陸為提振經濟，可能讓人民幣貶值，在此情形下，其他亞幣更不容易升值。他可以預見，2025年亞洲出口國的央行總裁，在弱勢貨幣以及貿易平衡問題上，將面臨艱難抉擇。

至於川普上任可能帶來的通膨預期風險，林啟超認為，市場主要憂心，假設移民政策收緊，勞動供需不平衡，薪資上漲恐推升服務業通膨，雖然目前估計美國聯準會12月仍會降息1碼、明年上半年降息2碼，但最終利率是否能降至3％以下，受到多方挑戰。假設美聯準會（Fed）降息路徑受到影響，屆時金融市場恐波動，台灣難倖免。到那時，短期美元指數將可能居於高位，10年期美債殖利率下滑幅度有限。

林啟超預期，全球主要央行明年將趨向貨幣寬鬆政策，除了美國與中國央行外，歐洲央行降息幅度甚至超過預期，德國等因經濟弱可能更激進，但國際貿易環境中的關稅政策成為潛在風險，特別是川普贏得大選的主要理由之一，就是靠批評拜登政府執政下通膨升溫、消費壓力增加。不過，高關稅是否會造成通膨，需持續觀察。

林啟超也示警金融通膨嚴重性。他認為，受到中央銀行外匯存底、各國主權基金、保險公司保費挹注，過去十多年來，資金成長規模遠遠超過股票、債券增加規模，熱錢狂潮將會推升股市的本益比，美債也仍有投資需求，這類金融通膨嚴重性，也會是各國政府未來煩惱之處。

央行 美國聯準會 通膨

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