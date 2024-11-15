「惠宇青山清」開箱 總座公開惠宇熱銷三個關鍵密碼

中部品牌建商惠宇建設，位於台中市單元三重劃區、全新落成的「惠宇青山清」社區首度開箱。總經理顏定滄也公開惠宇推案的三個關鍵密碼：「一山、二湖、三森林」，這是他遊逛杉林溪所得到的領悟，也讓惠宇社區得以塑造成為微森林氣候自然生態的宜居頂級住宅。

顏定滄自豪的說，連續六年榮獲都市空間設計大獎、五年內榮獲多座台中「樂居金獎」肯定的惠宇社區，今年以屋齡16年的「惠宇清寬」社區，獲頒台中市樂居雙年獎金獎，也是史上唯一的三連冠社區（新生組、青壯組、風華永樂組）。

惠宇以友善住宅為出發點，從最初的建築硬體規劃，到日後的社區營造、物業管理，用一份做到最好的決心，深植人文優質的社區文化。而惠宇的永續建築理念，彷彿16年前在清寬陽台種下，至今仍然生機盎然的武竹，也代代相傳，生生不息。

顏定滄指出，2008年金融海嘯後，惠宇以近10年時間落實低建蔽、低容積、低密度與高綠覆的「三低一高」概念，在社區的中庭營造如野溪、生態池的擬自然環境，透過「一山、二湖、三森林」設計，改變基地與周遭環境的溫溼度，塑造更理想的微森林氣候自然生態。

2020年疫情過後，惠宇秉持與自然共生、復育森林生態回歸的理念，結合基地環境與沿街人行步道，將社區私有花園中庭大方開放，以友善鄰里的方式，讓周遭居民能隨意漫步森林、休憩停留，對應外觀垂直綠化的大尺度宜居陽台，成就彷彿世外桃源的3.0版頂級新建築。

如今面對全球通膨、極端氣候，人口高齡與少子化帶來的人力短缺、高物價、高工資問題，惠宇秉持永續ESG思維，從智慧社區、健康樂活、節能環保角度出發，全面提升居住品質，規劃打造符合未來生活趨勢的家，再造與自然共生的4.0版頂級新建築。

面對央行9月中出重手打炒房後、預售屋市場買氣瞬間降溫，顏定滄認為，開發商左右不了通膨與打房政策，但他相信「好房子，從來不寂寞」，只要在好地段、規劃出好產品，再以合理價格銷售，依然能擄獲購屋客的青睞。

對此，惠宇營建機構11月如期推出位於北屯區14期仁平段的「惠宇My Park」預售新案；另位於13期的預售新案「惠宇大然」，也準備進場，吸引不少粉絲敲碗期待。

地點位於文心南五路的「惠宇青山清」社區全新落成，大方開放鄰里共享的水景庭園，不僅改變了沿街風景，將生態融入生活，也成為鄰里散步休憩的好去處。

顏定滄表示，為了符合未來趨勢的頂級住宅思維，惠宇蓋一座建築，回饋城市與鄰里一座公園，讓好的建築成為改變城市的力量。惠宇不僅積極落實ESG綠色願景，更期盼拋磚引玉，創造更友善、更宜居的永續環境。

顏定滄認為，好的住宅必須從與鄰里分享美好開始。三年前的基地綠美化，到如今「惠宇青山清」落成的森情款款，基於打造國際綠美宅的永續共享理念，稀有2,052坪基地，僅蓋不到500坪，進一步打破豪宅高大奢華框架，導入原生態、健康、低碳的多層次綠化，營造利他共好的生活情境，創造符合未來趨勢的全齡社區。

尤其，「惠宇青山清」呼應品牌的ESG永續概念，開放近700坪樂活綠景，落實與環境、鄰里為善的自然共生理念，不僅為基地環境的居住條件大大加分，也以獨具格調的國際級住宅街廓，邀請城市鄰里，一起見證惠宇低密度生態社區的美感價值。

顏定滄說，惠宇從智慧生活、健康樂活、節能環保角度出發，預留社區經營長久配套，公共空間採用一級節能空調、自動回充電能的儲能電梯、建置EMS電動汽車能源分配系統等，既是疫後時代的思考，也是放眼未來的創新。

顏定滄強調，打房政策持續，居住需求仍在，當通膨高房價抑制總價門檻，室內坪數變少，如何打造加倍舒適又合理的生活空間，正是購屋者最關切的問題。

惠宇仁平段「MY PARK」，座落14期水湳生態公園第一排，對應萬坪公園，再退縮一座鄰里共享的綠景中庭，並加入全齡、無障礙社區規劃，讓公設成為家的延伸，開啟美好的每一天。