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證交所、碳交所攜政大合辦論壇 探討淨零減碳議題

經濟日報／ 記者盧宏奇／台北即時報導

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所與政大商學院金融科技研究中心攜手舉辦的「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，日前邀請多位產官學界代表分享多項議題，吸引超過130位產業人士熱烈參與。

論壇主要討論議題包括「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」、「碳有價時代綠色金融如何協助企業減碳創造新價值」，暨「全球ESG永續投資與金融商品創新趨勢」。

碳交所總經理田建中致詞表示，面對全球氣候政策的變化，將為企業帶來新的機會與挑戰，尤其面對國際減碳責任日益加重，以及歐盟碳邊境調整機制預計2026年開始徵收碳關稅，臺灣產業以出口導向為主，企業可透過採取相關減碳行動，並結合碳權交易及金融市場的支持，發展較低成本的減碳策略，以提升競爭力。

台灣永續金融與企業影響力協會王儷玲理事長分享，面對排碳有價時代，全球碳交易及碳價皆持續成長，公司可藉由提升能源效率、使用再生能源、推動技術創新，以及積極推動數位轉型和數據治理等因應對策，加速實現淨零轉型，並運用金融力量協助企業無痛減碳，為自身發展注入更多韌性。

她另於專題演講提到，近年綠色債券及ESG相關金融商品發行量持續創新高，綠色及轉型金融亦扮演推動企業減碳轉型的關鍵角色，透過綠色貸款、綠色保險及投資基金的資金引導及議合影響力，將帶動企業重視ESG議題及風險，並為企業及供應鏈提供充足資源，以投入低碳技術項目或發展綠色產業與永續領域，共同邁向實現環境、社會及投資收益多贏的目標。

圓桌對談則聚焦於探討如何協助企業邁向永續發展目標的關鍵議題，與會專家分享企業在應對廣泛永續挑戰及氣候風險管理需求時，企業內部需推動跨部門合作，並積極培育永續專業人才。

同時，建議加強ESG數據治理，建立完善的數據整合與分析流程，確保數據的準確性與合規性，以符合國際標準與投資者期待，實現數位與永續「雙軸轉型」，共同邁向2050年淨零轉型目標。

ESG 減碳

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