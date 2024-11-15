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外資回頭匯入 新台幣終止連4貶收32.466元

中央社／ 台北15日電
美元指數漲多回落，新台幣今（15）日收盤收32.466元，升值8分，終止連4貶。聯合報系資料照
美元指數漲多回落，新台幣今（15）日收盤收32.466元，升值8分，終止連4貶。聯合報系資料照

美元指數漲多回落，亞幣得以稍作喘息，加上外資午後回頭匯入，帶動新台幣由貶翻升，今天收盤收32.466元，升值8分，終止連4貶，台北及元太外匯市場總成金額收斂至13.895億美元。由於川普勝選效應持續，助長美元強勢格局，新台幣週線連2貶。

美國聯準會（Fed）主席鮑爾（Jerome Powell）表示，美國經濟成長強勁，未來對於降息可以保持耐心、謹慎，打壓市場的降息預期，美股收跌。

不過台灣股匯市經歷連日的低氣壓後，今天雙雙止跌回升，台股終場小漲27.39點，收在22742.77點。

新台幣兌美元今天以32.56元開出後，延續前幾天的偏弱態勢，匯價續貶、最低觸及32.62元，午後隨著美元漲多回落、亞幣反彈，加上外資反手匯入，激勵匯價由貶翻升，收盤收在32.466元。

回顧本週新台幣走勢，由於「川普交易」持續發酵，美元指數強勢攻高，一度衝破107大關，亞幣「壓力山大」，新台幣只能隨亞幣低頭示弱，匯價連4貶，今天終於出現止跌跡象，不過新台幣兌美元本週仍累計貶值3.51角，週線連2貶。

外匯交易員分析，金融市場不確定性仍高，加上聯準會不急於降息，均支撐美元維持偏強格局，但107價位上方反壓較重，向上空間有限，在此情況下，新台幣下週應於32.250元至32.650元間的區間偏弱整理，若外資匯入力道轉強，則可為新台幣提供支撐。

新台幣 美元 美國聯準會

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