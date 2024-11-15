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響應COP29 聯邦銀行通過永續授信暨投資政策與普惠金融七大承諾

經濟日報／ 記者夏淑賢／台北即時報導

聯合國第29屆氣候峰會（COP29）本月11日起在亞塞拜然舉行，並聚焦氣候金融，強調金融在永續發展中的角色，以降低氣候變遷帶來的衝擊。為了響應COP29，並協助企業加速綠色轉型，聯邦銀（2838）本周召開董事會，通過「永續授信暨投資政策」與「普惠金融聲明」，未來將優先投資於綠色產業與包容性成長，同時減少對高污染產業的授信支持，並引導客戶積極進行永續轉型，預計在2040年前全面撤出煤炭及非傳統油氣產業，推動低碳與公平的社會發展。

藉由通過「永續授信暨投資政策」，聯邦銀行進一步強化對綠色轉型的支持，並承諾將擴大「永續連結授信貸款」與「綠色授信貸款」的授信規模；未來，銀行資金將優先流向綠色產業、循環經濟和綠能領域，並為具有綠色轉型計畫的企業提供相應融資協助與優惠條件，幫助企業加速脫碳，實現低碳經濟的基礎建設。同時，聯邦銀行自即日起停止新承作煤炭相關案件，並分階段對煤炭及非傳統油氣相關產業進行撤資，預計在2040年前全面撤出，確保資金流向更具環境友善性的產業。

此外，聯邦銀行也積極響應「聯合國普惠金融」倡議，提出「普惠金融聲明」七大承諾，將為微型企業、弱勢族群及高齡者等特定群體提供創新金融服務，進一步改善其金融可及性。銀行將依據這些群體的需求，打造友善的金融服務環境，並提供金融教育與諮詢服務，協助弱勢族群提升財務素養、增強財務健康。

聯邦銀行強調，聯邦銀行將定期審查各項目標的落實進度，並與企業夥伴攜手合作，確保這些措施能夠有效落地並達成預期目標，期盼透過這些永續金融措施，對長期發展產生深遠影響，並為社會的綠色與包容性轉型做出積極貢獻。

聯合國 聯邦銀行

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