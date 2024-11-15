國泰金控前進COP29藍區 成公私協力推手、擴大氣候金融影響力

國泰金控（2882）挺進聯合國第29屆氣候峰會（COP29），與國際共同面對氣候變遷關鍵挑戰，為台灣唯一前進COP29藍區（Blue Zone）舉辦會議的金融業，與世界氣候基金會（World Climate Foundation，WCF）共同主辦「亞洲氣候金融會議」（Asia Finance Event）。身為連續第四年參與COP的國泰金控，COP28、COP29皆於藍區與全球產官學界深化交流與對話，自亞洲觀點參與全球氣候討論，展現國泰金控在國際氣候金融的影響力。

國泰金控與世界氣候基金會共同舉辦藍區周邊會議「亞洲氣候金融會議」，氣候融資對於全球推動低碳轉型至關重要，會議以「透過公私協力促進氣候金融與難減排產業轉型的亞洲觀點」（Catalyzing Climate Finance via Public-Private Partnerships: Perspectives from Asia）為題，期望擴大公私部門攜手協作，為亞洲的低碳轉型打造穩健的發展環境。

由國泰金控總經理李長庚開場，投資長程淑芬進行短講、擔任主持人，邀請專家小組共四位，包含氣候金融領域亞洲投資人氣候變遷聯盟（Asia Investor Group on Climate Change，AIGCC）總監Anjali Viswamohanan、聯合國倡議代表人人享有永續能源倡議（Sustainable Energy for All，SEforALL）資深顧問Filipe B. Oliveira、前日本政府退休金投資基金（Government Pension Investment Fund，GPIF）投資長水野弘道（Hiro Mizuno）、開發基金世界銀行下的國際金融公司（International Finance Corporation，IFC）永續金融資深經理Laila Nordine，探討如何加速氣候金融的成長，包括亞洲氣候金融的公私合作關鍵趨勢，聚焦於難減排產業（如水泥、鋼鐵、化工及運輸）及能源部門低碳轉型過程的現況與挑戰、成功經驗，強調創新機制及公私合作能幫助取得轉型過程中所需的氣候資金。

李長庚開場表示，「透過此會議探索新的投資工具及金融模式，以增強氣候金融的影響力，同時借助現場重量級與會人士的經驗與知識，分享以公私協力模式擴大氣候金融規模見解，希望今天我們齊心協力，為亞洲甚至世界找到氣候難題的務實解決方案。」

共同主辦單位世界氣候基金會主席Jens Nielsen表示，國泰金控是永續發展與氣候行動的典範，已連續四年與世界氣候基金會合作，透過勇敢行動、創新解決方案與承諾，在全球氣候行動扮演關鍵角色，成為亞洲金融業的標竿，世界氣候基金會很榮幸能持續與國泰合作，共同面對極具挑戰的淨零之路。

程淑芬從亞洲低碳轉型困境談起，全球超過70%的電力成長需求高度集中於亞洲；預期在2025年，亞洲將消耗全球半數的電力。此外，高碳排產業雖占亞洲超過4成的GDP，該產業就業人口同樣超過4成，種種風險使亞洲在公正低碳轉型的道路上面臨巨大挑戰，需要透過完善的氣候金融環境，提高轉型誘因，讓轉型行動更具投資可行性。目前亞洲氣候資金仍多仰賴公部門資金，這也使實現2030年前全球達到每年9兆美元的水準更具挑戰性。對此，程淑芬認為達成淨零轉型需要有效的公私合作金融模式，在降低風險的同時加速轉型進程。

四位不同領域專家小組對談隨後登場，為亞洲低碳轉型帶來新的建言與方針，第一，關於金融機構克服投入公私協力的障礙，Hiro指出混合金融的設計相當複雜耗時，經常讓投資人無所適從，應盡可能標準化，參考過往成功案例避免過於標新立異，並讓在地專家參與，讓案件從起始到投資審查所需的時間縮短，才可能擴大規模。Filipe則從碳市場的經驗發現，即便全球許多企業已設下淨零承諾，因市場對於濫用碳權、漂綠無統一的定義，導致企業不願投入更多在碳市場，各國政府應建立明確碳交易市場規則或標準，才能加速並擴大氣候金融規模。

第二，關於亞洲加速能源轉型與難減排產業轉型的關鍵，Anjali認為，除政府應建立清楚轉型目標以及具體時程外，更需針對各難減排產業（如水泥、鋼鐵等）規劃產業別轉型路徑，讓企業與投資人更具信心加速轉型。此外，Laila提醒邁向淨零也伴隨公正轉型問題，政府應把關社會保障規範，建立規則以平衡轉型過程中各方利益與犧牲。Hiro也補充金融機構過去主要針對投融資對象進行議合，現在則應轉向與政策制定者進行議合，驅動政府建立更清晰的轉型路徑。

第三，關於建構全面的公私夥伴關係，擴大氣候金融規模，Laila提醒，公私部門應以更整體的角度規劃資金用途，避免一方面投資綠能，另一方面持續補貼或投資高碳產業，同時，應建立全面的夥伴關係，以凝聚共識並採取一致的行動。最後，程淑芬總結，應打造多元利害關係人的氣候金融平台，讓知識經驗交流，拉近更多有行動意願的各國政府與私部門，共同探索具投資可行性的專案，以促成系統性改變。Hiro呼應並提醒，永續行動成本雖然很高，但氣候行動失敗的成本更為巨大，應立即加速行動，同時肯定國泰的氣候領導力。

國泰長年來積極落實永續金融的經驗，除加入RE100、通過SBTi碳排減量目標，持續擴大低碳投融資規模，同時積極與各利害關係人合作，拓展全球氣候行動夥伴關係，2024年更加入亞洲公益創投協會（Asian Venture Philanthropy Network，AVPN）啟動的「亞洲再生能源轉型倡議（Asia's Clean Energy Transition Initiative, ASCENT）」，期待促進亞太地區資本流向公正、公平能源轉型方案。