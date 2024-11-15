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兆豐投信響應兆豐金控措施 暫停非實名制社群平台廣告

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐投信響應兆豐金控強化反詐騙措施，宣布兆豐投信暫停投放非實名制社群平台廣告，自即日起不在非實名制登錄的社群網站平台或帳號付費投放廣告進行宣傳，積極響應兆豐金控董事長董瑞斌號召，齊心投入兆豐金控集團發起之反詐騙行動，一起來捍衛大眾的財富管理及財產安全機制。

兆豐投信董事長陳佩君表示，兆豐投信在社群平台上註冊實名制官方帳號仍維持經營運作，但日前已主動調整廣告投放機制，不在非實名制登錄之社群網站平台進行投放廣告，亦主動暫停社群帳號付費進行播放廣告，加入強化反詐騙措施的行列，並串聯社會的力量、集結眾人之力，共同抵禦網路詐騙廣告及氾濫的非實名制詐騙行為。

陳佩君表示，兆豐投信的廣告政策也持續維持採取實名制廣告的媒介及管道，與投資人維持實際溝通互動，未來也會透過各類實體活動與反詐騙講座，向大眾宣導金融詐騙風險的「防詐術」，以及防範網路詐騙的檢視機制，如預防電話詐騙、LINE群組假投資、AI技術網路詐騙、非法招攬等情境分析，進一步提供民眾預防之道，亦將推廣警政署宣導大眾的方式，強化善用165反詐騙專線確認訊息，帶給民眾更多的金融保護方式。

此外，兆豐投信將秉持兆豐金控的企業理念，持續推廣金融教育宣導理念，提供民眾防範金融詐騙之道，希望透過各類宣導講座種下善意的知識種子，讓風險意識逐步建立在金融健康知識的道路上，從而實踐企業與社會共榮的理念，以利守護社會風氣及正向力量之美。

兆豐金控 廣告 詐騙

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