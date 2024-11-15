台新金：新新併無卡關 待新光銀工會選出代表後協商

川普當選將祭出高關稅政策，迫使廠商把生產基地移往美國。隨著供應鏈大洗牌，也將牽動台資銀行的海外市場布局，國內銀行業者表示，未來美國將是銀行增設據點的重點市場，聯貸商機變多，一掃疫後歐美商辦大樓頻踩雷的陰霾。

2024-11-15 08:44