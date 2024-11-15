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台新金：新新併無卡關 待新光銀工會選出代表後協商

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

台新金控（2887）15日舉行法說會，對於與新光金（2888）合併進度，台新金表示，正積極與主管機關溝通中，另等待新光銀行工會選出協商代表以後會與之進行下一步溝通，強調會在金管會指導下完成最後一哩路。

針對法人與媒體相當關切「新新併」進度，台新金總經理林維俊強調，正緊密與主管機關溝通中，並會提供相當多數字等，目前不對送件日期做臆測，也不對增資及金額做臆測，「並沒有卡關情形」，會努力完成最後一哩路。

台新金控 增資 法說會

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