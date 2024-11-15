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經發會顧問高一誠就任金研院長：展現專業、提供政策建議能量

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導
金融研訓院新任院長高一誠（右）就任，交接典禮於15日上午舉行，由金融研訓院董事長雷仲達（中）監交。圖／金融研訓院提供
金融研訓院新任院長高一誠（右）就任，交接典禮於15日上午舉行，由金融研訓院董事長雷仲達（中）監交。圖／金融研訓院提供

台灣金融研訓院新任院長高一誠於15日交接就任。他表示，研訓院將持續扮演金融智庫與人才培訓的關鍵角色，為主管機關提供政策建言，為金融同業提供客製化的專業服務，會展現專業能量讓大家信任研訓院的政策建議。

金融研訓院已於日前召開董事暨監察人聯席會議，一致通過由輔仁大學經濟系專任副教授高一誠擔任院長。交接典禮於15日上午舉行，由金融研訓院董事長雷仲達監交。金管會檢查局長童政彰、中原大學董事長張光正、票券公會理事長魏啟林、輔仁大學校長藍易振、中央存保董事長黃天牧、凱基金副董事長沈榮津等出席。

高一誠致詞表示，他過去十多年來一直待在學術界，但對於金融實務並不陌生，除了跟指導教授陳思寬共同合作，研究貨幣、利率與金融機構的相關問題外，更在創投公會理事長邱德成的邀約下，一起跟台大的魏啟林老師等共同探討實務上重要問題。

高一誠指出，未來將與雷仲達充分合作，帶領金融研訓院大步前進。首先，會持續強化金融培訓與考照認證這兩大業務基礎，繼續成為金融人才培育的領導品牌。另外，會配合政府政策，結合金融服務業的整體力量，持續推動金融科技、永續發展、並提升台灣金融中心的國際地位。

雷仲達表示，未來希望能以更開放、創新的姿態來推動金融教育進步，深入結合產、官、學三方面力量，並持續推動金融研訓院的國際化進程，深化與國際金融機構及學術單位的合作，使研訓院在金融智庫的定位上發揮更大影響力。

此外，高一誠於今年也被行政院延攬擔任經濟發展委員會「包容成長」組的顧問，聚焦我國總體經濟發展及中小企業轉型升級，包含財政穩健、穩定物價、青年多元發展與薪資提升、所得分配合理化、擴大社會投資及普惠金融等面向提供政策建言。高一誠表示，未來也會把在研訓院的研究及經驗，於經發會開會時提供給相關部會作為參考及建議。

凱基金 董事長 輔仁大學

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