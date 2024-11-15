「新新併」審查確定延期 公平會：審查期限延到明年1月24日

針對台新金控併新光金控進度，公平會主委李鎂今日表示，委員會已確認要再延長60個工作天，因此審核期限到明年1月24日。

公平會9月底公告立案審查台新金、新光金結合案，根據規定，結合案審理工作日為30天、最長可再延長60天，也就是審查結果原本最快應是11月出爐。不過，李鎂今日出席公平會與巴拉圭競爭法機關簽訂競爭法適用協定簽約儀式，會後接受媒體訪問，證實「新新併」將延長60天。

李鎂表示，如果延長審查，新新併審查期限是明年1月24日。至於是否會邀兩家金控到會說明？李鎂表示，委員會做出決定前會視案情必要性，請當事人到會陳述意見，若覺得很清楚就不必然，但她個人很重視讓當事人陳述意見的機會。

對於此案審查重點，公平會重申，將著重四大面向，第一，關心結合後市場集中度改變，所造成的市占率改變；第二，從單方效果了解是否會造成漲價；第三，協同效果方面，兩金控結合後，企業間有沒有簽訂不競爭協議的可能性；第四，因為事業結合組織可降低成本，考慮對於市場是否產生有利的綜合效果。