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兆豐證券、期貨、國際投顧強化反詐騙 跟進暫停非實名制社群平台廣告

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導

兆豐證券暨兆豐期貨董事長陳佩君15日宣布兆豐證券、兆豐期貨及兆豐國際投顧暫停投放非實名制社群平台廣告，自即日起不在包括Google、FB、LINE、YouTube等非實名制登錄的社群網站平台或帳號付費投放廣告，積極響應兆豐金控董事長董瑞斌的號召，投入兆豐金融集團所發起的反詐行動，一同守護民眾財產安全。

陳佩君表示兆豐證券、期貨及投顧已調整廣告投放策略，公司在這些社群平台的官方帳號仍會繼續經營，但是不再付費進行推播或投放廣告，一起串聯社會力量共同抵禦氾濫的詐騙廣告，支持政府打詐政策。公司既定的廣告資源將轉移到採實名制的媒體管道持續與消費者溝通互動，也會持續透過實體講座或活動積極宣導投資風險及防制詐騙，提高民眾的自我防護能力。

根據警政署刑事警察局所公布的最新詐騙統計數據顯示，前五名分別為假投資詐騙、網路購物詐騙、假買家騙賣家、假交友（包括投資詐財）、以及中獎通知和色情應召詐財，而與數位傳播最密切有關的即是第一名的假投資詐欺，假投資詐騙運用網路管道傳遞訊息的比重高達94%，可知透過網路行騙確實是目前最嚴重的詐騙模式，讓許多民眾身受其害。兆豐證券提醒民眾面對投資詐騙的猖獗，記牢證交所的5不口訣-不接未知來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，遠離詐騙陷阱。

兆豐金控 詐騙

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