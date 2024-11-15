蔡明忠回憶：父親把年少貪玩的我帶回台大

富邦集團董事長蔡明忠今日獲台灣大學頒發名譽法學博士。蔡明忠在致詞時表示，當年他考大學，一開始考上東海企管系，並且去東海過了一段時間快樂的日子，但之後父親（蔡萬才）告訴他，已為他找家教，準備插班考試，一定要讓他讀台大法律系：「把年少貪玩的我，帶回台大！」他緬懷地說，「不論是經營事業或貢獻社會，父親都建立最好的典範。」

蔡明忠接著說，之後父親要他去美國留學，他還去考東京海上保險公司並錄取，海外工作快樂精采，父親一通電話把他叫回來，要籌備公司成立20周年，因為他在美國學過保險，因此他從再保險開始，就這樣回來了。在他身上並沒有老臣輔佐少子的情況，「因為我父親選擇相信自己的兒子！」

蔡明忠自述，在工作及成長過程中，從對別人的要求，內化為對自己的要求，他從小讀私立中小學，都過著他律的日子，一直到出國留學，他才知道自律這麼重要，也因此，他每天睡前一定要把所有的公文看完。

蔡明忠表示，他1981年回國，和父親弟弟一起打拚，從台灣金融產業開放的歷程， 金融百貨的富邦金控，也完成很多國內外併購，以及台灣唯一的金金併，也在電信業開放時，創辦台灣大哥大，及數位匯流先河，從電視購物出發，也創建台灣第一的電商。此外，他更覺自豪是在於發起設立台灣高鐵聯盟，成就今天台灣西部走廊能建立為一日生活圈。

對高鐵，蔡明忠也再次提到父親，他說父親認為造橋鋪路就是作公益，因此當年他投入建立高鐵聯盟，籌資困難時自己掏腰包，利人利己才是經營事業最高指導原則，弟弟蔡明興則從藝術、參與贊助馬拉松這些投入公益。

蔡明忠也從三個面向鼓勵年輕世代，大學生下一步是要踏入社會，他認為第一步是如何誠實面對自己，否則看不到自己的缺點，無法前進及成長，要常和自己對話就會更知道如何在複雜世界裡成長；二是如何面對他人，要作到包容與愛心；最後擴散到人群，思考可對社會和地球作什麼，面對氣候變遷來貫徹永續思維，期勉大家成為一位「地球人」。