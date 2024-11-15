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兆豐證券與兆豐期貨攜手臺灣防盲基金會 守護長者視力與財產安全

經濟日報／ 記者王皓正／台北即時報導

豐證券、兆豐期貨與臺灣防盲基金會於12日合辦「護眼防盲、護財防詐」公益講座，深入大同區大有里、永樂里、南芳里等鄰里，宣導護眼衛教及金融防詐觀念。本次活動也與大同區延平派出所合作，邀請員警分享最新詐騙手法。此次活動不僅吸引大同區周邊鄰里長者及里長參與，更獲在地商圈支持，迪化商圈發展促進會理事長鄭玟和特地前來共襄盛舉，活動現場氣氛熱烈。

兆豐證券暨兆豐期貨陳佩君董事長對本次活動表達高度重視，「這是兆豐證券與兆豐期貨首次與臺灣防盲基金會合作，以實際行動守護長者的健康，傳遞健康的觀念，不僅身體要健康，也要能健康理財，透過活動幫助長者了解護眼重要性，並提升長者對詐騙威脅的警覺性。」兆豐證券吳明宗總經理也分享對活動的期許：「作為金融機構，我們有責任將防詐知識傳遞給社會大眾，提高民眾的自我防護能力，記牢證交所的5不口訣-不接未知來電、不點未知連結、不聽投資明牌、不怕莫名威脅、不給個人資料，遠離詐騙陷阱。」

此次講座先由臺灣防盲基金會專業衛教講師主講「Eye護視界，守護樂齡族眼部健康」，深入講解如何保護視力及避免常見眼疾；接續的「智慧樂齡防詐，兆豐相隨護財安」活動，由大同分局延平派出所員警講解假投資詐騙、AI深偽（AI Deepfake）等最新詐騙手法，並分享實用防範技巧。活動現場更由兆豐證券主管與民眾互動進行反詐騙問答遊戲，幫助長者清楚了解如何保護財產安全。

臺灣防盲基金會長期致力於推動偏鄉眼科義診及護眼衛教，以避免可預防的眼疾發生。基金會在本次活動中分享了老年人眼部照護的知識與技巧，並表示：「隨著人口快速老化，老年人罹患眼疾的風險顯著增加。我們希望透過此次活動，提升長者對視力健康的重視，並幫助他們學習如何正確保護眼睛。我們也期盼未來能和兆豐證券展開長期合作，將護眼知識傳遞給更多需要幫助的長者。」

兆豐證券及兆豐期貨長期致力於推動企業社會責任（CSR）與環境、社會及治理（ESG），將持續規劃「兆豐育見高年級公益列車」系列活動，並持續透過實際行動回饋社會，實踐兆豐金融集團「發揮正向影響，引領永續發展」的核心理念。

兆豐金 詐騙

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