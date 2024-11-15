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證交所、碳交所攜政大辦理「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇

經濟日報／ 記者廖賢龍／即時報導
(由左而右)國立臺北大學金融與合作經營學系特聘教授兼財務暨永續發展副校長池祥麟(左一)、勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文(左二)、國立臺北大學資源所教授李堅明(左三)、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲(左四)、臺灣碳權交易所總經理田建中(左五)、國泰金控氣候長黃景祿(右四)、臺灣永續金融與企業影響力協會秘書長謝明華(右三)、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠(右二)、精誠資訊公司副總經理吳文舜(右一)，於「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇活動中合影留念。(臺灣證券交易所/提供)
(由左而右)國立臺北大學金融與合作經營學系特聘教授兼財務暨永續發展副校長池祥麟(左一)、勤業眾信永續轉型服務團隊執行副總經理李介文(左二)、國立臺北大學資源所教授李堅明(左三)、台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲(左四)、臺灣碳權交易所總經理田建中(左五)、國泰金控氣候長黃景祿(右四)、臺灣永續金融與企業影響力協會秘書長謝明華(右三)、國立臺灣師範大學永續管理與環境教育研究所教授葉欣誠(右二)、精誠資訊公司副總經理吳文舜(右一)，於「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇活動中合影留念。(臺灣證券交易所/提供)

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所與國立政治大學商學院金融科技研究中心攜手舉辦之「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，於11月12日圓滿辦理，論壇邀請多位產官學界代表，分享「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」、「碳有價時代綠色金融如何協助企業減碳創造新價值」，暨「全球ESG永續投資與金融商品創新趨勢」等專題，吸引超過130位產業人士熱烈參與。

碳交所總經理田建中致詞時表示，面對全球氣候政策的變化，將為企業帶來新的機會與挑戰，尤其面對國際減碳責任日益加重，以及歐盟碳邊境調整機制預計2026年開始徵收碳關稅，台灣產業以出口導向為主，企業可透過採取相關減碳行動，並結合碳權交易及金融市場的支持，發展較低成本的減碳策略，以提升競爭力。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲分享，面對排碳有價時代，全球碳交易及碳價皆持續成長，公司可藉由提升能源效率、使用再生能源、推動技術創新，以及積極推動數位轉型和數據治理等因應對策，加速實現淨零轉型，並運用金融力量協助企業無痛減碳，為自身發展注入更多韌性。

專題演講中提到，近年綠色債券及ESG相關金融商品發行量持續創新高，綠色及轉型金融亦扮演推動企業減碳轉型的關鍵角色，透過綠色貸款、綠色保險及投資基金的資金引導及議合影響力，將帶動企業重視ESG議題及風險，並為企業及供應鏈提供充足資源，以投入低碳技術項目或發展綠色產業與永續領域，共同邁向實現環境、社會及投資收益多贏的目標。

圓桌對談則聚焦於探討如何協助企業邁向永續發展目標的關鍵議題，與會專家分享企業在應對廣泛永續挑戰及氣候風險管理需求時，企業內部需推動跨部門合作，並積極培育永續專業人才。同時，建議加強ESG數據治理，建立完善的數據整合與分析流程，確保數據的準確性與合規性，以符合國際標準與投資者期待，實現數位與永續「雙軸轉型」，共同邁向2050年淨零轉型目標。

ESG 減碳

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