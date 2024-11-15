富邦證券攜 LINE Bank 推海外股票以新台幣交割 綁定抽LINE POINTS

富邦證券自2023年7月起與深受用戶喜愛的LINE Bank合作，雙方更攜手推出海外股票交易以新台幣交割的服務。用戶自即日起以LINE Bank證券交割帳戶綁定富邦證券帳戶，並加開交易海外股票的複委託帳戶後，即可投資美、港、日、英、德、新、滬深等七大股票市場，2025年底前還享有「手續費無低收」優惠。全新推出的複委託平台以新台幣交割的服務，提供LINE Bank用戶更便捷的海外投資管道。

為嘉惠投資人，即日起至2024/12/31，客戶新開立LINE Bank證券交割銀行帳戶同時成功綁定富邦證券戶，就能獲得LINE POINTS 100點。此外，已綁定富邦證券帳戶的LINE Bank用戶，加開複委託帳戶以新台幣交割，還有機會抽LINE POINTS 8,800點，詳情請參閱活動網站。

富邦證券與LINE Bank合作至今，提供LINE Bank客戶開立富邦證券戶。為協助以投資新鮮人為主的LINE Bank用戶進行投資，富邦證券提供獨創的「超級個人化服務(Hyper-Personalization Service)」，可以在適當的時間點對LINE Bank用戶，提供對其有價值的資訊，以利進行投資決策。富邦證券與LINE Bank共同打造的優質數位服務，提供客戶多元、即時的投資協助，高度滿足數位原生族群的使用需求。