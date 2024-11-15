印度股票大幅修正 瀚亞投信：布局正是時候

受地緣政治的不確定性、企業獲利疲軟等影響，印度股市10月結束連四個月的漲勢。瀚亞投信表示，中國大陸一系列的救市措施，加上印度企業第2季度獲利情況不如市場預期，使外資將資金從印度股市轉向至大陸股市；外資大幅度的賣超下，印股評價來到約21倍的較低水準，相較於過往便宜，投資人可伺機進場。

根據瀚亞投資-印度溫度計最新指標顯示，2024年10月下降至118.2，回到「股債均衡配置區」，也就是說，印度股市經過10月修正後，評價面已來到相對便宜的位置。

ICICI保誠資產管理表示，10月受到大陸刺激政策影響，加上印度獲利衰退、大陸獲利反轉、印股籌碼供應增加、評價太貴等因素，導致印度股市當月急速下跌，但印度的消費與基礎設施成長的根本驅動力仍牢固存在，整體經濟前景依舊亮眼，投資人仍可透過股票與債券的多元資產配置的方式參與。

印度債方面，由於印度通膨高於預期，債券殖利率出現反彈，ICICI保誠資產管理預期，債券殖利率將受到未來的經濟數據而影響，這些都將影響RBI的未來政策，目前RBI鬆口將撤回寬鬆立場改為中立，市場預期今年底至明(2025)年第1季可能會啟動首次降息。短期內印度債投資策略，維持中性的存續期間，長天期債券則保持中性立場。

瀚亞印度基金經理人林庭樟表示，大陸股市上漲遠遠領先於基本面之前，這期間因財報處於真空期，市場無法驗證基本面是否有跟上股市的上漲，才會有如此急速的資產轉移效應；大陸與印度經濟各有所長，投資人不應是互斥事件，應是比較投資持有時間與配置策略的問題。

市場也認為印度股票過於昂貴，但林庭樟認為，除了中小類股之外，大型股還是相對便宜；近期出現的恐慌性賣壓，也給予投資人進場機會，對中長期投資穩健報酬需求的投資人而言，修正是很好的進場機會，建議可伺機布局。