獨／金管會不強制社群平台的非實名制廣告 二大原因曝光

金管會除了表態對業者停止投放非實名制社群平台的廣告「樂見其成」，為何不敢直接強制業者加入這個行動？知情人士透露背後真正的原因，原來是先前金管會一度想採取更積極的作為，但由於風聲傳出，已引來AIT的關切，所以金管會只好隱身幕後，堅持不站在第一線出手主導，也令人恍然大悟，原來這才是真正的原因。

還有另一大原因也是金管會特別敏感的，就是由金管會通令全體業者一起停放非實名制社群平台的廣告，恐怕還會引起這些美系社群平台公司大做文章，羅織「聯合壟斷」的罪名，也因此，更考驗金管會在分寸之間拿捏的功力。

金融圈人士感嘆，美國這幾年在台灣的外交國防上的地位越來越重要，尤其是美國在川普勝選之後，恐怕會更強勢，所以儘管臉書這些公司在實名制上面已經過政府協商數回合，都找各種理由推拖，但政府不但拿它沒輒，官方連直接出手都沒有辦法。

金管會顧忌美方態度的程度，由今日上午刑事警察局召集全體金控和各金融業公會以「共同抵制不配合實名制社群媒體」為主題開會的情況就可見一斑。這場會議，包括14家金控，以及銀行、證券、期貨、投信、保險等公會，和金融總會的理事長全體出席，依這種陣仗，又是跟阻詐有關，這種會議以往金管會必到，而且所派出的銀行局官員都有一定的層級，但這場會議，據悉原本銀行局只打算派科長出席，結果今日上午連科長都沒有出席，等於金管會直接「缺席」，這種情況實在罕見，由此可見金管會顧忌的程度。

金融圈高層指出，據統計顯示，有70%的詐騙廣告是來自臉書，但臉書母公司對於台灣屢屢表態希望徹底執行實名制時，都充耳未聞，實在令人感嘆是臉書形同「仗著有富爸爸撐腰」，因為政府絕不敢得罪美國政府，也因此，當強權壓境，金融業者要如何捍衛自己的權益向社群平台宣示反詐，真的要看大家的決心和是否團結。

另據透露，在昨日會議中也作成決議，未來金融業進行廣告投放時，要特別注意廣告平台業者有無配合政府政策，例如檢視該平台有無遵循洗錢防制相關規定，進行有效實質客戶審查，保存交易紀錄及配合犯罪調查，若廣告平台業者消極不配合，就直接把廣告轉單至積極配合政府政策的廣告平台。