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抽廣告反詐 彭金隆：建議上市櫃跟進

聯合報／ 記者朱漢崙／台北報導

為加強打詐，國內金融業串聯暫停在非實名制社群平台投放廣告，立委關切是否能擴及到上市櫃公司，金管會主委彭金隆表示，上市櫃公司基本上差異性較大，但他認為這件事全民可一起努力。

彭金隆昨赴立法院財委會備詢，立委賴士葆關切金管會能否「強烈建議」金融機構及上市櫃公司跟進此事，彭金隆表示，「強烈建議」是全民共識，他將朝此方向努力。

金管會銀行局副局長林志吉則說，金融業主動採取暫停投放廣告做法抵制未採實名制的社群平台，希望透過市場力量促使社群平台採行實名制，金管會對於金融業者自發性打詐的積極作為表達肯定及支持。

實名制 彭金隆 社群

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