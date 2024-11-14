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經部籲銀行支持綠能融資

經濟日報／ 記者葉卉軒／台北報導
經濟部次長連錦漳表示，已責成台電、中油等，規劃全台明年約20個團隊啟動深層地熱探勘計畫。 聯合報系資料照
經濟部次長連錦漳表示，已責成台電、中油等，規劃全台明年約20個團隊啟動深層地熱探勘計畫。 聯合報系資料照

經濟部次長連錦漳昨（14）日表示，已責成台電中油等，規劃全台明年約20個團隊啟動深層地熱探勘計畫，盼地熱發電在2027、2028年達到1GW（百萬瓩）目標。

連錦漳也向銀行喊話，希望多多支持民間業者的綠能開發融資，未來更期待民間業者投入深層地熱開發。

連錦漳昨日出席活動時表示，過去台灣積極發展光電、風電、小水力等再生能源，近來也積極投入地熱發電，賴清德總統在國慶演說中強調，為落實台灣2050淨零目標，將推動二次能源轉型，經濟部也持續發展多元綠能政策，包括風力、光電、地熱和小水力等，預估2050年再生能源發電占比將達六至七成。

連錦漳提到，經濟部積極發展地熱，台電、中油等國營事業成立地熱推動小組，中油近期在宜蘭啟動全台首口深層4,000公尺地熱井，預計明年6月完成，另也已責成中油、台電等，規劃明年將約有20個團隊啟動深層地熱鑽探計畫，地熱發電力拚在2027、2028年達到1GW目標。

連錦漳表示，去年台灣離岸風電裝置容量在全世界排名第七，為全球少數突破2GW的國家，截至今年8月，裝置容量達2.7GW。

中油 台電 經濟部

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