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金管會挺社群廣告實名制 建議金融業透過市場力量堵詐騙

經濟日報／ 記者廖珮君楊筱筠／台北報導
金管會支持並「強烈建議」各金融業自發性對非實名制社群平台不再投放廣告。 聯合報系資料照
金管會支持並「強烈建議」各金融業自發性對非實名制社群平台不再投放廣告。 聯合報系資料照

臉書、YouTube、LINE、Google等社群平台注意了，金管會主委彭金隆昨（14）日說，金管會支持並「強烈建議」各金融業自發性對非實名制社群平台不再投放廣告，期望透過市場力量促使社群平台採取廣告實名制。

公股龍頭兆豐銀行在7日宣布，即日起到2025年12月31日止，「暫停投放或贊助」非實名制社群平台廣告，一呼百應下，一銀、彰銀、華南銀、土銀、台銀、合庫、台企銀等泛公股行庫全部跟進，也有民營銀行陸續發聲響應。

金管會通報Google、Meta投資詐騙廣告量概況
金管會通報Google、Meta投資詐騙廣告量概況

據了解，金管會表態支持各銀行此「自發性」行為後，包括券商、投信顧、產壽險等各金融公會也轉請各會員機構加入，共同抵制非實名制社群平台。

影響最大的是臉書、YouTube、LINE、Google等四大主要社群平台，恐不再有金融業的廣告收入，連同在這四大社群平台的直播主、版主、網紅、主持人等，也恐沒了金融業贊助的廣告或行銷活動。

銀行局副局長林志吉解釋，金融業是因假投資、真詐騙居高不下，且社群媒體廣告又是主要詐騙來源，因此採取措施來抵制，希望透過市場力量促使社群平台採取實名制廣告。

金管會對金融業自發性行動表示肯定和支持，期望金融業對不守法的社群平台，盡量不要去投放廣告，也會把各銀行辦理打詐和阻詐成效納入公平待客中審核。

依「詐欺犯罪危害防制條例」授權子法中，要求社群平台需落實廣告實名制，一旦預告中子法完成立法，最快2025年元旦起，各社群平台需依法完成實名制，金融業是依此宣達態度，促平台業者更加積極。

金管會不會強制要求各金融業都要跟進，暫停非實名制社群平台廣告，避免干預金融業廣告行為，但金管會對此自發性動作已展現支持和肯定，已表達了金管會的態度。

據金管會截至10月底統計，Google、Meta（Facebook母公司）投資詐騙廣告量，累計已達6萬3,191件。

廣告 社群媒體 金融業

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