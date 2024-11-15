中信舉辦亞洲銀行家大會

睽違九年，亞洲銀行家協會（ABA）會員大會暨研討會將於18日、19日再度於台北君悅飯店舉行，邀請美國、日本、印度、斯里蘭卡、香港等逾20個國家與地區、超過250位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表共襄盛舉，以「亞洲銀行：邁向永續的未來」（Asian Banks: Transitioning Toward a Sustainable Future）為題，探討金融科技與永續轉型雙議題，以促進亞太地區金融業發展與合作，增加台灣國際能見度，奠定台灣於亞太地區金融產業地位。

ABA成立於1981年，由中信金控（2891）創辦人辜濓松一手催生，並將ABA秘書處永久設立於創始地台北，旨在促進亞洲各國金融機構合作交流與友好關係，加速亞洲金融相關產業健全發展與經濟繁榮，目前會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構，是亞太地區規模最大、涵蓋範圍最廣，同為亞洲開發銀行認可的國際金融組織。

ABA每年召開會員大會暨研討會，針對亞太地區金融業發展提出對策與建言，現任會長、中信金控副董事長吳一揆表示，適逢第40屆ABA會員大會暨研討會，回到創始地台北舉辦，意義非凡。吳一揆相信透過ABA會員大會盛事，可發揮會員合作優勢，促進各國優秀銀行業者合作交流，進一步提升亞太區域金融發展。

本屆會員大會特別邀請黑石集團策略與客戶關係部副董事長Thomas Nides和吳一揆進行爐邊對談，分享國際金融局勢，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明將解讀美日中財經情勢、菲律賓中央銀行助理總裁Pia Bernadette Roman Tayag亦受邀談數位轉型，與會者彼此交換第一手訊息，共同激盪商業策略。

第40屆ABA會員大會暨研討會由中信銀行、銀行公會與ABA共同舉辦，兩天會議聚焦金融科技與永續發展，議題包括「科技驅動銀行轉型」、「共創永續目標」、「重新聚焦客戶和社會」、「CEO論壇：銀行業的大轉型」。