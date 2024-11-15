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玉山金談亞太投資新動能

經濟日報／ 記者林勁傑／台北報導
玉山金控總經理陳茂欽（左起）、路博邁董事總經理侯明孝、國際知名經濟學者辜朝明、天下雜誌共同執行長吳琬瑜出席「玉山投資趨勢論壇」。 玉山金控／提供
玉山金控總經理陳茂欽（左起）、路博邁董事總經理侯明孝、國際知名經濟學者辜朝明、天下雜誌共同執行長吳琬瑜出席「玉山投資趨勢論壇」。 玉山金控／提供

玉山金控（2884）13日舉辦「玉山投資趨勢論壇」，本次以「全球視野，亞太新局：打造投資新動能」為題，邀請日本野村綜合研究所首席經濟學家辜朝明、路博邁台灣研究團隊董事總經理侯明孝以及玉山金控總經理陳茂欽分享見解，共同探討2025年全球經濟趨勢、亞洲市場的投資機會，以及如何在變局中打造更具韌性的投資策略。

國際知名經濟學者辜朝明以「全球經濟風險評估與亞太區域機會」為主題進行演講，深入解析川普所提出的經濟政策對全球市場影響，並透過全球宏觀經濟趨勢與亞太地區機會的理解，讓投資者掌握最佳長期投資策略。

路博邁侯明孝董事總經理以「亞太科技產業的投資機會與未來趨勢」為題，探討亞太地區在AI、半導體及其他新興科技領域的發展潛力，以及AI技術如何影響亞太經濟的長期發展，同時也為高波動市場環境的科技行業提出因應投資策略。

玉山金控總經理陳茂欽表示，全球總體環境快速變化，加上近年通膨重現衝擊全球，對經濟、社會與投資等各層面帶來重大影響。觀察美國大選川普勝選並由共和黨取得絕對勝利，對未來帶來更多不確定性，也引發二度通膨的隱憂；而持續的美中貿易戰，長期衝擊亞洲傳統產業。「天下武功，唯快不破」，以快打快正是致勝關鍵，台灣高資產顧客投資領域寬廣且多元，在美國聯準會可能放緩降息預期下，投資人應做好風險管理並擬定長期投資策略。

隨著「打造具有台灣特色的亞洲資產管理中心」重要政策推進，包括私人銀行、家族辦公室、開放跨境服務及特色產品等，讓高資產顧客在台灣的投資市場能夠更得心應手。

玉山將持續結合專業觀點與投研團隊的力量，運用金控整體資源，提供客製、多元的專屬商品與投資組合規劃，滿足高資產顧客全球投資布局所需。

玉山金控 美國聯準會

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