凱基壽蟬聯幸福企業金獎

凱基金控（2883）旗下凱基人壽積極推動工作生活平衡的幸福職場，今年參與1111人力銀行舉辦的2024幸福企業票選活動，經由網路票選及秘密客評比，最終從4,000多家企業中脫穎而出獲獎，並且是連續兩年榮獲幸福企業金獎，顯示凱基人壽致力促進員工福祉的作為，獲得高度肯定。

凱基人壽指出，許多研究指出，快樂的員工生產力和創造力都更高，凱基人壽從各面向提供同仁職場安全感與快樂感，貼心在每個同仁重要階段妥適規劃各項福利措施，包括結婚、生育津貼及健檢等財務補助。

為打造友善家庭職場，凱基人壽提供優於法規的產假及陪產假天數，讓同仁產後能獲得充分的休息與陪伴，同時可有更充裕的時間適應育兒新生活。

此外，提供健檢假及生日假，同仁可以在健檢年度使用公司健檢福利，關注自我的健康狀況，或是每年生日之時，安排旅遊或休息，為生活充電；而為鼓勵員工回饋社會，每年更提供四天志工假，從心理到生理全面性的關懷同仁，推動員工、企業與社會的共好三贏。

除關懷員工的身心靈健康外，凱基人壽為協助同仁達到長期儲蓄、累積財富及保障退休生活，提供員工福利持股信託，參與的同仁每月可自行決定提撥金額，同時公司將100%相對提撥投入計畫，且參與計畫的員工不分職等，皆可享有同樣獎勵金額與比例，2024年度整體參與率高達91.2%，顯見同仁用行動與公司共好共榮，共同邁向卓越。

未來凱基人壽也規劃持續投入資源，為同仁爭取更多元、更具彈性的福利，提升員工幸福感。

凱基人壽將落實母公司凱基金控策略，持續凝聚員工向心力，貢獻所長，攜手以ONE KGI服務展現全方位金融服務集團的市場競爭力，協助客戶進行多元保障規劃，提供更完善的保險服務，「在乎你的在乎，幸福你的人生」，持續朝向成為最受推薦和信賴的壽險公司目標前進。