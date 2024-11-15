產險今年簽單保費拚新高
產險業今年前十月簽單保費出爐，累計簽單保費達2,285.7億元，較去年同期2,046.5億元，年成長逾一成，且已達去年全年簽單保費2,437億元的九成，預估能再度創下歷史新高。
其中，工程險因各大公司積極參與綠能保險業務，保費年成長逾五成；航空險也因為出國旅遊人潮大增，保費成長逾四成；而汽車險簽單保費則突破千億大關。
根據產險業統計，19家產險公司10月的簽單保費收入總計約229.9億元，與去年10月保費總收入204.7億元相比，年成長12.3%；累計今年前十月簽單保費達2,285.7億元，較去年同期2,046.5億元，增加239.2億元，年成長11.7%。
以各險種來看，工程險因各大產險持續拓展綠能、離岸風電等保險業務，簽單保費出現大幅成長，10月簽單保費達8.9億元，累計前十月簽單保費達150.9億元，較去年同期增加53.6億元，年增逾55%。在旅遊人口大幅增加、貿易運輸量漸趨穩定的加持下，航空險簽單保費持續成長，10月簽單保費達0.4億元，前十月來到13.1億元，相較去年同期9.3億元，年成長41%。
受到再保費率上升影響，火險簽單保費仍維持成長，今年10月簽單保費更是較去年同期大增七成，累計前十月簽單保費來到210.7億元，較去年同期成長13.6%。
此外，以前十月業績佔比來看，車險仍佔近五成，其中，汽車任意責任險前十月簽單保費達513.6億元，年成長逾一成；車體損失險簽單保費達429.6億元，年增逾8%，前十月整體汽車險簽單保費達1,106.7億元，突破千億大關。
以兩大產險來看，富邦產10月整體簽單保費51.8億元，其中以水險成長94%表現最亮眼；健康傷害險及新種險業務成長亦優於市場約1%至5%。累計前十月簽單保費收入557.5億元，年成長12%，簽單市占率24.4%。
國泰產10月簽單保費30.9億元，累計簽單保費307億元，年成長15%。核心保險業務，車險掌握購、換車客群，推行完整保障概念，累計簽單保費年成長9%；商業保險業務，工程險積極參與綠能及公共工程等業務，累計簽單保費年成長86%。
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