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永豐金總座朱士廷釋出三年策略計畫 股息會比上一年好

經濟日報／ 記者楊筱筠／台北報導
永豐金控第3季法人說明會，總經理朱士廷釋出未來三年策略計畫。 聯合報系資料照
永豐金控第3季法人說明會，總經理朱士廷釋出未來三年策略計畫。 聯合報系資料照

永豐金控（2890）昨（14）日舉行第3季法人說明會，總經理朱士廷釋出未來三年策略計畫，包含併購，1,800億元額定資本額空間足夠，國內外的銀行與證券是併購首選，保險不列入考慮，並承諾小股東，明年股利「（發放水準）一定會比上一年度好」，以現金股利為主。

另外，響應金管會亞洲資產管理中心設點高雄，朱士廷表態，將爭取設置高雄示範區據點，衍伸高端客群服務的資產管理聚落，持續關注，永豐銀行總經理莊銘福指出，配合金管會政策，目前細節尚未完全出來。

永豐金法說會重點
永豐金法說會重點

永豐金今年前十月稅後純益202億元，創歷史新高紀錄，以2018年作為基期，到今年前十月的年複合成長率達到14%。法人推估，全年EPS有機會挑戰1.9元，以上年度盈餘配發率六成一推估，有機會配發1.1元到1.2元水準，超越2023年配1元股利水準。

朱士廷昨率領高階經理人主持法說會，他指出，永豐金控兩階段三年策略，邁入第二階段尾聲，總資產在今年第3季突破3兆元，等同四年資產成長1兆元，累計2018年底到今年第3季總資產年複合成長率12.2％，朱士廷指出，排除併購因素，是金控中成長最高，「期待資產規模可以再上一個台階」，併購努力中，但很吃緣份，永豐銀併購柬埔寨第九大銀行Amert，成為拓展東南亞市場新動能，明年正式併入經營。

川普重返白宮，喊「美國優先」，朱士廷指出，坦言2025年以「變」字形容，原本預期美利率向下趨勢，目前保守看待，市場預期通膨再起。永豐金首席經濟學家黃蔭基補充，美國聯準會今明兩年降息腳步，從「4+4」下調至「4+2」，今年降息4碼，明年上半年僅降息2碼，川普重返白宮一定調高關稅，全球經濟勢必放緩，2025年恐進入通膨與升息再起，台灣經濟成長率估2.96％、難保3，台灣也進入通膨預期心理，台股明年第2季看2萬5高點，房市難向下。

永豐銀總經理莊銘福指出，債券投資小心謹慎中性看待，海外策略沒有改變之處，市場關心美國優先、台廠可能轉移，永豐是否跟進增加對美布局，莊銘福認為，台積電前往美國設廠後，確實有一些供應商跟進，但當地直接服務需求沒那麼大，未來台資企業如果在美茁壯，不排除繼續設點。

永豐銀財務長許如玫指出，今年SWAP（換匯交易）受惠台美利差大，但勢必受到美國降息影響，減少部分由利息淨收益回補。

永豐金控 美國聯準會

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