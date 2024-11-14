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熱錢匯出 台幣失守32.5元

經濟日報／ 記者陳美君／台北報導
美元指數強漲、最高衝破107，增加新台幣等主要亞幣貶值壓力。 聯合報系資料照
美元指數強漲、最高衝破107，增加新台幣等主要亞幣貶值壓力。 聯合報系資料照

美元指數強漲、最高衝破107，增加新台幣等主要亞幣貶值壓力。受到熱錢大舉匯出10億美元影響，新台幣匯率昨（14）日盤中貶破32.6字頭、一度下探32.604元，最多貶值1.54角；儘管出口商傾巢而出、大量拋匯，仍不敵熱錢匯出壓力，新台幣匯率終場貶值9.6分，收在32.546元，為逾三個月低點，總成交量高達23.925億美元。

匯銀主管指出，「川普2.0」效應延燒，外資大賣台股後匯出，台股收盤大跌逾百點，匯市也再度上演爆量貶值戲碼；新台幣匯率昨日連四貶，累計貶值4.31角，收盤失守32.5元，估計短期內，新台幣匯率仍將維持32.2元至32.8元偏弱整理。

央行統計顯示，美元指數昨天續漲0.42%，主要亞幣裡韓元匯率一枝獨秀、逆勢升值0.33%，其餘亞幣均為貶值。其中，日圓匯率貶值0.46%、貶勢最猛，新台幣匯率貶值0.29%，超過星元與人民幣匯率貶幅0.25%與0.17%。

美國10月消費者物價指數（CPI）和去年同期相比年增2.6%，符合市場預期，市場研判聯準會12月將持續降息，儘管如此，美元仍維持強勢格局。匯銀主管指出，近兩日以來，匯市均上演出口商與熱錢對作戲碼，央行也站在拋匯方，匯市交投熱絡，總成交量接近24億美元。

央行總裁楊金龍昨日在立法院備詢時提及，9月底以來市場押注川普勝選，川普交易盛行之下，美元一路走強，直到目前選舉結果底定，美元依舊強勢。楊金龍說，匯率是相對性的，當美元獨強、其他貨幣都在貶值時，代表貶值是普遍現象、央行就不用太緊張，不過從9月到現在，新台幣匯率相對其他亞幣的貶值幅度較少、波動度也相對穩定。

台幣匯率 新台幣

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