清呆卡！中信銀、北富銀9月停卡數驚見暴增

為降低盜刷風險和營運成本，各銀行掀起「清呆卡」潮。據金管會統計，9月全體發卡行停卡數達59.5萬餘張卡，較上月增加近15.4萬張卡，是今年單月增額第四大，銀行局副局長林志吉說，主因是中信銀和北富銀做清呆卡。

據數據顯示，中國信託商銀9月當月停了14萬8,628張信用卡，是20個月來單月停卡數最大量，較8月大增11萬3,476張，其中有9.4萬張、約占83%都是清呆卡。

林志吉說，中信銀清呆卡，主要是針對一年以上未開卡或無消費的信用卡，北富銀也有類似的行動。據統計，北富銀9月當月停卡數9萬3,941張卡，較上月增加6萬1,279張，多都是清呆卡所致。

國泰世華卡友、永豐銀也公告，2025年元旦起，持卡人核卡後若連續一年未開卡或無消費紀錄，得終止信用卡契約或強制停卡，等於執行「清卡」政策，預料將讓停卡數再增加。

「清呆卡」對民眾來說可減少盜刷和遺失風險，對銀行可降低成本、避免過多呆卡吃掉資本。

金管會公布9月國人刷卡額3,676.6億元，已連續半年月刷卡額都逾3,500億元，累計前九月刷卡額達3.4兆元，年增12%，金融圈認為，年底有雙11購物節、聖誕節、旅遊等檔期助攻，2024年全年刷卡額有機會突破2023年4.18兆元高峰，上探4.3~4.5兆元再改寫史上新高紀錄。

也因國人愛刷卡，推升今年前三季非現金支付交易筆數達60.66億筆、交易額6.17兆元，各年增22%及14.6%，林志吉說，若依2026年目標值80億筆、10兆元交易額來看，達標仍很樂觀。

金管會依前三季交易筆數、金額年化後，估算2024年全年交易筆數約80.88億筆、金額是8.23兆元。

林志吉說，因該目標是從2023年7.27兆元起算三年，需達到10兆元，等於平均需增加近1兆元，2024年約增加1兆元，估算2026年應可達陣。