強化產業紀律 虛擬通貨公會年底前推3自律規範

金管會漸進納管虛擬資產業，金管會今天表示，虛擬通貨（VASP）公會預計今年底前陸續完成訂定3大自律規範，其中，上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範已經上路。

行政院指定金管會擔任具金融投資或支付性質虛擬資產平台主管機關，金管會採漸進式監理，於2023年第3季公布指導原則後，督促業界於今年6月正式成立中華民國虛擬通貨商業同業公會，並持續輔導業界制定自律規範，未來確定走向專法。

金管會證期局主秘尚光琪在例行記者會說明，虛擬通貨公會預計在今年底前陸續完成訂定3大自律規範，目前已完成第1項，即上下架審查、客戶保護、防制洗錢及打擊資恐自律規範。

尚光琪指出，虛擬通貨公會規劃今年11月底前進一步完成打擊詐欺犯罪作業、資訊系統及安全管理、資產分離保管自律規範；今年底前完成現金交易作業管理自律規範。

她表示，金管會將持續注意虛擬通貨公會自律規範訂定進程，以確保虛擬通貨業可符合洗錢防制相關法令的合規要求。

另一方面，因應洗錢防制法修正，金管會配合研擬子法，未來虛擬資產業登記制將上路，現行26家完成洗錢防制法遵聲明的虛擬資產業者須於期限內配合調整，否則將不得繼續經營虛擬資產業務。

尚光琪指出，若自然人違反規定，將可處2年以下有期徒刑、拘役或科或併科新台幣500萬元以下罰金，若法人違規，除處罰行為人外，對該法人亦科5000萬元以下罰金。

尚光琪提醒，虛擬資產為新興且高度複雜的商品，社會大眾從事交易前應充分了解虛擬資產運作模式並注意風險，金管會將持續參考國際組織及各國主管機關監理發展方向，持續精進台灣虛擬資產業管理架構。