亞洲銀行家協會會員大會18日登場 逾20國金融領袖來台

睽違九年！亞洲銀行家協會（Asian Bankers Association, ABA）會員大會暨研討會將於11月18日、19日再度假台北君悅飯店舉行，邀請美國、日本、印度、斯里蘭卡、香港等逾20個國家與地區、超過250位的亞洲各國中央銀行、金融、企業及國際組織代表共襄盛舉，以「亞洲銀行：邁向永續的未來」（Asian Banks: Transitioning Toward a Sustainable Future）為題，探討金融科技與永續雙轉型議題，以促進亞太地區金融業發展與合作，增加臺灣國際能見度，奠定臺灣於亞太地區金融產業地位。

ABA成立於1981年，由中國信託金融控股公司創辦人辜濓松先生一手催生，並將ABA秘書處永久設立於創始地臺北，旨在促進亞洲各國金融機構合作交流與友好關係，加速亞洲金融相關產業健全發展與經濟繁榮，目前會員涵蓋全球25個經濟體、65家金融機構，是亞太地區規模最大、涵蓋範圍最廣，同為亞洲開發銀行（The Asian Development Bank）認可的國際金融組織。

ABA每年召開會員大會暨研討會，針對亞太地區金融業發展提出對策與建言，現任會長、中國信託金控副董事長吳一揆表示，適逢第40屆ABA會員大會暨研討會，回到創始地臺北舉辦，意義非凡。吳一揆會長相信透過ABA會員大會盛事，可發揮會員合作之優勢，促進各國優秀銀行業者合作交流，進一步提升亞太區域金融發展。

值得一提的是，本屆會員大會特別邀請黑石集團策略與客戶關係部副董事長Thomas Nides和吳一揆會長進行爐邊對談，分享國際金融局勢觀察，日本野村總合研究所首席經濟學家辜朝明則將解讀美日中財經情勢、菲律賓中央銀行助理總裁Pia Bernadette Roman Tayag亦受邀談數位轉型，與會者透過爐邊對談、金融專家論壇、交流座談與諮詢委員會，交換第一手訊息，共同激盪商業策略。

第40屆ABA會員大會暨研討會由中國信託商業銀行、中華民國銀行公會與ABA共同舉辦，兩天會議聚焦金融科技與永續發展，議題包括「科技驅動銀行轉型」、「共創永續目標」、「重新聚焦客戶和社會」、「CEO論壇：銀行業的大轉型」，共同為亞太區域之科技與金融永續發展提出建言。