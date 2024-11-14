快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前5局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

迎債券投資轉折新機遇 統一投信趨勢講座起跑

經濟日報／ 記者何佩儒／即時報導

聯準會降息，迎來債券投資轉折的契機。統一投信一連舉辦六場《債勢新機遇．永續好未來關鍵趨勢講座》，由統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛、統一投顧董事長黎方國，與投資人分享總體經濟及債券投資展望。

講座13日率先從高雄起跑，吸引許多投資人熱烈迴響。目前已有四場講座報名額滿，僅餘桃園場、新竹場有限席次，有興趣的投資人可以上統一投信官方網站報名。

黎方國表示，美國歷經暴力升息後，已成功抑制通膨，在今年開啟了新一輪降息循環。本次降息啟動時，失業率僅上升0.7%，遠低於歷史硬著陸平均的4.9%，顯示美國經濟仍在軟著陸的歷史軌跡上。美國經濟的驅動70%仰賴服務業，而服務業已率先回暖，且製造業步上復甦軌道，經濟前景溫和成長。目前升息循環剛結束，美債殖利率仍在金融海嘯以來相對高檔，是布局債券的好時機。依據過去四次降息循環期間的經驗，在軟著陸情境中，優質的投資級債因為兼顧票息、抵禦信用風險、具備潛在資本利得，表現相對亮眼，其中BBB投資級公司債更為突出。

統一ESG投等債15+ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人張美媛表示，統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，即將推出的00966B所追蹤之指數即瞄準BBB級公司債，可以兼顧風險與收益；卡位15年以上債券，因為長天期債券對利率敏感度高，蘊含資本利得空間，也是壽險、退休基金喜愛的標的。

同時，鑒於綠色經濟崛起，納入ESG投資因子，依照ESG評級進行權重調整，使投資組合有望受惠ESG長線利多加持。債券是資產配置不可或缺的一環，00966B為月配息機制，領息時間為月底，預計25日到27日募集繳款。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，也可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。

債券 美國經濟 降息

延伸閱讀

美10月CPI年增2.6% Fed下月降息1碼機率提高

台股落難 內外資摜壓台積電…最後一盤爆6,701張大量

台股三跡象浮現 短線拚反彈

富邦金ESG績優 連15年獲國際肯定

相關新聞

民營金控首家！永豐金總座表態跟進公股行庫 停止投放非實名制廣告

寫下民營金控第一家。永豐金控（2890）總經理朱士廷14日宣布，跟進公股行庫腳步，暫停非實名制平台投放廣告，宣布配合政府...

呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

金管會最新統計顯示，9月受到一年未動用呆卡清卡效應，使9月國銀停卡數大增15萬張，尤其以中信、北富銀最多。

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

經濟部長郭智輝來自企業，在接任經濟部長前，是上市公司崇越大股東，是集團董事長兼任策略長，4月新內閣名單公布後，辭去崇越公...

楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價...

網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾6.3萬件

金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年10月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網...

洗錢防制法新制上路在即！虛擬資產服務未登記 最重處以有期徒刑

金管會14日宣布，洗錢防制法新制將在近期發布上路，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者、又提供虛擬資產服務，最重將處以2年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。