迎債券投資轉折新機遇 統一投信趨勢講座起跑

聯準會降息，迎來債券投資轉折的契機。統一投信一連舉辦六場《債勢新機遇．永續好未來關鍵趨勢講座》，由統一投信ETF投資團隊資深副總張美媛、統一投顧董事長黎方國，與投資人分享總體經濟及債券投資展望。

講座13日率先從高雄起跑，吸引許多投資人熱烈迴響。目前已有四場講座報名額滿，僅餘桃園場、新竹場有限席次，有興趣的投資人可以上統一投信官方網站報名。

黎方國表示，美國歷經暴力升息後，已成功抑制通膨，在今年開啟了新一輪降息循環。本次降息啟動時，失業率僅上升0.7%，遠低於歷史硬著陸平均的4.9%，顯示美國經濟仍在軟著陸的歷史軌跡上。美國經濟的驅動70%仰賴服務業，而服務業已率先回暖，且製造業步上復甦軌道，經濟前景溫和成長。目前升息循環剛結束，美債殖利率仍在金融海嘯以來相對高檔，是布局債券的好時機。依據過去四次降息循環期間的經驗，在軟著陸情境中，優質的投資級債因為兼顧票息、抵禦信用風險、具備潛在資本利得，表現相對亮眼，其中BBB投資級公司債更為突出。

統一ESG投等債15+ETF（基金之配息來源可能為收益平準金）經理人張美媛表示，統一投信秉持「好基金、好幸福」的企業精神，即將推出的00966B所追蹤之指數即瞄準BBB級公司債，可以兼顧風險與收益；卡位15年以上債券，因為長天期債券對利率敏感度高，蘊含資本利得空間，也是壽險、退休基金喜愛的標的。

同時，鑒於綠色經濟崛起，納入ESG投資因子，依照ESG評級進行權重調整，使投資組合有望受惠ESG長線利多加持。債券是資產配置不可或缺的一環，00966B為月配息機制，領息時間為月底，預計25日到27日募集繳款。

統一投信提醒，投資人選擇ETF時，需留意基金配息率與追蹤指數殖利率的差異，也可觀察相關金融市場的政經議題變化，作為投資布局時的參考依據，金融商品的淨值有可能因各項總經或產業因素變化而上下波動。