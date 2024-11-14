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和潤企業打造幸福有感職場 榮獲2024年度「幸福企業金獎」

經濟日報／ 記者黃淑惠／台北即時報導
和潤企業獲頒2024幸福企業金獎，打造永續幸福職場。業者提供
和潤企業獲頒2024幸福企業金獎，打造永續幸福職場。業者提供

台灣汽車金融龍頭和潤企業（6592）榮獲2024年度「幸福企業金獎」，繼獲得HR ASIA亞洲最佳企業雇主獎、TTQS人才發展品質管理金獎殊榮後，再奪得由1111人力銀行所舉辦的幸福企業金融管顧類金獎，歷經初選、網路票選、各項綜合評比，從三千多家參與角逐企業中脫穎而出，和潤致力打造有感幸福職場深獲肯定。

和潤企業總經理林彥良表示，近年來穩健拓展各項業務，積極投入ESG活動，提供超過300名職缺，有好的薪資福利才能吸引到優秀人才，有正向循環的企業才能蓬勃發展。

和潤企業將每位員工視為重要的夥伴及公司重要資產，提供領先同業的薪酬待遇，2023年非主管年薪平均數達134萬並逐年成長，在員工福利面，除了現行生日三節禮金、年度分紅、健檢及臨場醫護、旅遊補助外，2024年起和潤企業更實施員工持股信託，調增伙食津貼至每人每月3千元，為員工儲備退休資產並減輕稅負壓力。

和潤企業創立25年來秉持著「沒有最好 只有更好」的信念，不論就業環境如何改變，積極創造優質幸福職場，藉以吸引、激勵並留任更多優秀人才，總經理林彥良在本月11日獲得幸福企業金獎時宣布，2025年起福利再升級-和潤金讚加碼五福： 「幸福入職」新進員工優於勞基法提前享有特休假，「幸福成家」結婚賀禮1萬元、生育獎金每胎8千元補助，「幸福慶生」同仁到職滿年即享1日有薪生日假，「幸福久久」年資滿3年以上享1~3日有薪久任福利假，「幸福長青」服務滿25年同仁享有價值十萬元的股票獎勵；多元的金讚福利豐富了職涯生活，提供全方位的支持，讓每位員工都能在幸福職場中成長與發展。

和潤企業 職場 薪資

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