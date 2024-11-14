證交所、碳交所攜手政治大學 舉辦淨零減碳論壇

臺灣證券交易所、臺灣碳權交易所與國立政治大學商學院金融科技研究中心，日前共同舉辦「邁向臺灣淨零減碳與永續金融新紀元」論壇，邀請多位產官學界代表，分享「企業碳風險與ESG減碳管理之挑戰與機會」、「碳有價時代綠色金融如何協助企業減碳創造新價值」，暨「全球ESG永續投資與金融商品創新趨勢」等議題。

碳交所總經理田建中表示，面對全球氣候政策的變化，將為企業帶來新的機會與挑戰，尤其面對國際減碳責任日益加重，以及歐盟碳邊境調整機制預計2026年開始徵收碳關稅，臺灣產業以出口導向為主，企業可透過採取相關減碳行動，並結合碳權交易及金融市場的支持，發展較低成本的減碳策略，以提升競爭力。

台灣永續金融與企業影響力協會理事長王儷玲指出，面對排碳有價時代，全球碳交易及碳價皆持續成長，公司可藉由提升能源效率、使用再生能源、推動技術創新，以及積極推動數位轉型和數據治理等因應對策，加速實現淨零轉型，並運用金融力量協助企業無痛減碳，為自身發展注入更多韌性。

近年綠色債券及ESG相關金融商品發行量持續創新高，綠色及轉型金融亦扮演推動企業減碳轉型的關鍵角色，透過綠色貸款、綠色保險及投資基金的資金引導及議合影響力，將帶動企業重視ESG議題及風險，並為企業及供應鏈提供充足資源，以投入低碳技術項目或發展綠色產業與永續領域，共同邁向實現環境、社會及投資收益多贏的目標。