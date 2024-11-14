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呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

聯合報／ 記者朱漢崙／台北即時報導
金管會最新統計顯示，9月受到一年未動用呆卡清卡效應，使9月國銀停卡數大增15萬張。示意圖。圖／AI生成
金管會最新統計顯示，9月受到一年未動用呆卡清卡效應，使9月國銀停卡數大增15萬張。示意圖。圖／AI生成

金管會最新統計顯示，9月受到一年未動用呆卡清卡效應，使9月國銀停卡數大增15萬張，尤其以中信、北富銀最多。

銀行局指出，今年9月由於一年以上的清卡效應，使得中信銀的信用卡的停卡量在9月顯著增加，全體發卡行的停卡數為59.5萬張，相較於8月的停卡數增加了15萬張，除了中信銀之外，北富銀也向銀行局表示停卡數大增，和清卡因素有關。

銀行局統計顯示，中信銀的停卡張數在9月為14.8萬張，比起8月停卡張數增加了9.4萬張，北富銀的9月停卡張數也比8月增加了6.1萬張。

銀行局也統計，今年以來的累積刷卡金額為3兆4751億元，若較去年同期增加12.02%、增加3729億元。銀行局估計，全年的刷卡金額若以每月3500億以上的增量來計算，全年刷卡金額可達4.3兆，極有可能再創下史上全年刷卡金額最高的新紀錄。

銀行局副局長林志吉分析，今年以來，除了2月之外，其他8個月都在3500億以上，可見信用卡在消費、旅遊、繳稅這些適用更普及。他進而指出，9月則百貨公司周年慶起跑，還有電商的99購物節，I PHONE16新機上市，以及秋節旅遊及餐飲消費增長為四大原因，不只比8月顯著增加，也創下歷年同月新高。

其中，有中信銀、國泰世華、玉山等三家銀行指出，尤其前三大因素帶來三家銀行合計31.3億簽帳金額的月增，其中，中信銀因此月增16.5億簽帳金額、國泰世華銀增加 10.3 億、玉山增加 4.5億。

中信銀也向銀行局表示，農曆7月因素過了，增加購車意願，也帶動月增5.1億刷卡金額。台新也表示，旅遊聚餐也帶動9月刷卡金額月增13.5億。

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