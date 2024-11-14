金融業停止在非實名制平台下廣告 金管會：鼓勵且樂見

對於金融業抽非實名制社群平台廣告的行動，銀行局副局長林志吉今日回應，樂見業者對打詐這種自發性的積極行動，林志吉也表示，即使金管會未強制要求銀行執行，但他也提出了「社會觀感」反問，「若有一家反其道而行去加碼這些非實名制平台的廣告，這樣社會觀感會好嗎？」

林志吉是在媒體提問若業者不配合行動，會否影響金管會對公平待客評比時作出上述的回應；林志吉表示，金管會已在公平待客原的評比審核時，把各銀行辦理打詐、阻詐的宣導和成效，納入公平待客審核範圍之內。這樣的回應也意味著金管會雖未要求強制執行，但若業者反其道而行，恐影響其「印象分數」。

金管會主委彭金隆周一上午在立法院財委會備詢時表示，在十月底前金管會召集金融防詐小組會議時，就已有討論過林志吉說明，10月28日開會，包括金總，及銀行、保險、證券等相關公會，銀行公會、券商公會、投信顧公會、期貨公會，VASP公會、壽險公會，另外也有證交所等證券周邊單位出席，會議不只討論廣告實名制議題，也包括成立工作小組及未來工作重點，以及和警政署建立電子調閱機制，鼓勵金融機構一定要加入相關的機制，提升效率，而停止投放非實名制廣告，即位列優化詐騙廣告處理的討論案中。

林志吉指出，金融業有鑑於投資詐騙占詐騙大宗，社群平台廣告為主要來源，因此希望透過市場力量讓業者採取實名制，對此，金管會肯定和支持金融業自發性的作為，金管會也提醒金融機構，下廣告時要注意平台是否有遵照實名制，若不守法就儘量不要去投廣告，並提醒民眾看廣告時要慎選，不要信來路不明的網站及一頁式廣告。

自從兆豐銀打頭陣引領八大行庫宣布該行動以來，上海商銀、永豐金也公開宣布要加入，估計也會在業界產生越來越大的雪球效應。

至於會否強制？林志吉表示，雖然現在不會採取強制手段，但樂見愈來愈多業者，包括銀行業、保險、期貨等響應。他指出，數發部已有訂定子法要求落實廣告實名制，已在同步進行當中，倘若完成子法立法之後，金融業或其他業者都要遵守，現在日程已漸接近，因此不論是否廣告主去抽廣告，未來平台也得要作廣告的實名制，社群媒體也應依法來遵循該規範。