金管會：借市場力量促平台廣告實名 樂見金融業響應

詐騙廣告氾濫，公股行庫帶頭暫停投放非實名制社群平台廣告，金管會今天表示，身為金融監理機關，樂見業者自發性作為，透過市場力量促使社群平台採廣告實名制。另自今年起，金管會已將打詐績效列入金融業公平待客原則評核。

為打擊詐騙，兆豐銀7日表態將暫停投放非實名制社群平台廣告，土銀、台銀、輸銀、一銀、合庫、華銀、彰銀、台灣中小企銀宣布響應。除了公股行庫外，永豐金、上海商銀亦宣布跟進暫停在非實名制登錄社群網站、平台、帳號投放付費廣告。

金管會銀行局副局長林志吉在例行記者會表示，鑑於目前投資詐騙居高不下，占國內詐騙案件大宗，又以部分社群媒體投資廣告為主要來源，金融業主動採取暫停投放廣告做法抵制未採實名制的社群平台，希望透過市場力量促使社群平台採行實名制，金管會身為金融監理機關，對於金融業者自發性打詐的積極作為表達肯定及支持。

林志吉指出，金管會期待各界共同打詐、善盡社會責任，金管會提醒金融機構投放金融廣告時，注意社群平台是否遵守法律規定，亦提醒民眾投資金融商品慎選合法金融機構，勿輕易相信來歷不明的社群網站或1頁式廣告，小心查證金融商品訊息及來源正確性。

林志吉提到，數發部依詐欺犯罪危害防制條例授權訂定子法，擬要求社群平台落實廣告實名制，一旦數發部預告中的子法正式完成立法，各高風險或大規模網路平台即須遵守，目前公股行庫先主動發起暫停投放非實名制社群平台廣告，金管會樂見除了銀行業外，保險業、證券期貨業等亦共同響應。

林志吉解釋，金管會不宜強制要求的原因在於，主管機關不適合干預商業廣告行為，但金管會要強調，監理機關對自發性發起的業者表達相當的肯定及支持，展現主管機關態度，「若有業者反其道而行，加碼投放非實名制社群平台廣告，社會觀感會好嗎？」

林志吉也說明，對於社群平台而言，雖然幾家銀行業者發起的抵制行為或許對整體廣告收益影響不大，但宣誓意涵顯著，希望藉此促使社群平台更積極落實廣告實名制。

為強化阻詐，金管會今年10月28日召開首次金融防制詐欺小組會議，與會對象包括金融總會、銀行公會、信聯社、券商公會、投信投顧公會，期貨公會、虛擬資產平台（VASP）公會及壽險公會等，4大證券周邊單位亦受邀參與會議。

林志吉說明，10月28日舉行的會議主要目的在於聚焦未來工作重點，並不僅止於討論到暫停投放非實名制社群平台廣告，當天亦談及鼓勵金融機構加入警政署電子調閱機制，以提升資料調閱效率等。