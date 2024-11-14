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颱風天兔襲台 合庫人壽啟動風災特別服務

經濟日報／ 記者林勁傑／台北即時報導

中央氣象署14日傍晚發布颱風「天兔」陸上颱風警報，合庫人壽請民眾做好防雨防颱準備，並提供保戶風災特別服務措施：包括主動檢索受災保戶名單協助申請理賠、風災保戶保費緩繳3個月、風災保戶保單借款新貸或增貸件免息3個月等。

合庫人壽表示，將主動透過各種管道檢索可能受災名單，協助受災保戶進行理賠事宜，保戶也可來電0800-033-133諮詢或留下聯絡電話，公司將以方便保戶為原則，提供快速、彈性之理賠處理。保戶保費應繳日於災害發生日後3個月內，只要填寫保費緩繳申請書並檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），經審核通過後即可緩繳保費3個月。

另外，保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），即可申請保單借款新貸或增貸件免息3個月。保戶於災害發生日後3個月內，只要檢附相關受災證明（如里長證明之受災證明文件），申請補發保單可免收工本費。

合庫人壽連續24度榮獲金管會肯定為提高國人保險保障之壽險公司，為打造保戶服務生態圈，不僅於重大災害提供快速理賠服務及協助，同時也為有長照需求的保戶家庭提供免費的「安心守護計畫」，透過0800-50-7272（有你真好真好）諮詢，量身訂作照顧方案，包括「心理建設」、「資源盤點」、「服務連結」等「安心三部曲」，以及「守護五法寶」∶「照顧安排」、「彈性喘息」、「家庭會議」、「實務指導」與「安心交接」等一系列專業服務，讓合庫人壽的保險服務更貼近保戶需求。

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