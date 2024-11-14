快訊

不斷更新／台東等4縣市宣布了 天兔颱風15日停班停課一覽

12強Live／黃子鵬前5局無安打比賽！中華隊1：0多明尼加

又收恐嚇信！上任後屢被威脅撤換董座 台北101、賈永婕發聲了

秋颱天兔來襲！國泰啟動保戶服務關懷機制 提供受災保戶即時服務

經濟日報／ 記者陳美君／台北即時報導

中央氣象署已於14日17時30分發布天兔颱風陸上颱風警報，預計風雨影響最劇烈時間為15日至16日，為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。

針對受災地區保戶，有關應繳月為113年11月份的續期保險費、保單借款利息…等，皆給予緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶，即日起至114年1月底前，如有首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶既有之房屋貸款本金及利息，即日起至114年1月底前，凡檢附村里長開立之受災證明書，即給予緩繳三個月的貼心服務。電話客服中心也提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥(02)2162-6201或使用網路電話），有需要之民眾可善加利用。

「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，國泰人壽呼籲民眾，應及早做好防颱準備，清理戶外水溝、固定門窗招牌、收妥放於戶外之陽臺盆栽，並準備手電筒及電池，做好停電之準備；除特別注意雨勢，也應留意強風影響，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險啟動關懷措施

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，應預先做好防災措施，民眾應保持警覺，密切注意政府之公告，並多留意氣象狀況及自身安全。

溫馨提醒開車族泡水車切勿發動

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。

保單 國泰人壽 理賠 產險 颱風

延伸閱讀

天兔颱風逼近 菲律賓發布最高級強颱警報疏散4萬人

颱風天兔來襲 阿里山森林遊樂區15日預警性休園

康芮打沉逾60艘漁船…天兔將來襲 漁民、海巡忙吊船上岸

颱風天兔來襲屏縣府籲農漁民防範 小琉球船班調整

相關新聞

民營金控首家！永豐金總座表態跟進公股行庫 停止投放非實名制廣告

寫下民營金控第一家。永豐金控（2890）總經理朱士廷14日宣布，跟進公股行庫腳步，暫停非實名制平台投放廣告，宣布配合政府...

呆卡清卡效應！9月國銀信用卡停卡數大增15萬張 兩銀行最多

金管會最新統計顯示，9月受到一年未動用呆卡清卡效應，使9月國銀停卡數大增15萬張，尤其以中信、北富銀最多。

郭智輝辭崇越策略長卻延遲重訊、持股未申讓 黃國昌：遇大官就轉彎

經濟部長郭智輝來自企業，在接任經濟部長前，是上市公司崇越大股東，是集團董事長兼任策略長，4月新內閣名單公布後，辭去崇越公...

楊金龍：已扭轉房市預期心理 希望明年中房價修正

為了打擊房市預期心理，央行今年第3季祭出第7波選擇性信用管制，立委關注成效何時顯現，中央銀行總裁楊金龍表示，已經扭轉房價...

網路投資詐騙廣告氾濫 金管會：累計蒐報逾6.3萬件

金管會今天公布，自2023年4月10日啟動投資詐騙廣告蒐報機制起，截至今年10月31日止，金管會及證券周邊單位累計蒐報網...

洗錢防制法新制上路在即！虛擬資產服務未登記 最重處以有期徒刑

金管會14日宣布，洗錢防制法新制將在近期發布上路，未依規定向金管會完成洗錢防制登記者、又提供虛擬資產服務，最重將處以2年...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。