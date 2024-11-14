秋颱天兔來襲！國泰啟動保戶服務關懷機制 提供受災保戶即時服務

中央氣象署已於14日17時30分發布天兔颱風陸上颱風警報，預計風雨影響最劇烈時間為15日至16日，為因應颱風可能帶來的衝擊，國泰人壽迅速啟動全方位關懷保戶服務機制，包含快速理賠、理賠預付金、保費緩繳及優惠等服務；國泰人壽慈善基金會志工亦將視各地災情提供溫暖協助，要與保戶一同渡過風災難關。

針對受災地區保戶，有關應繳月為113年11月份的續期保險費、保單借款利息…等，皆給予緩繳3個月的措施；另嚴重受災地區保戶，即日起至114年1月底前，如有首次純增10萬元以內之保單借款，自借款之日起六個月內，免計利息。此外，受災戶既有之房屋貸款本金及利息，即日起至114年1月底前，凡檢附村里長開立之受災證明書，即給予緩繳三個月的貼心服務。電話客服中心也提供24小時全年無休客服專線0800-036-599（手機請改撥(02)2162-6201或使用網路電話），有需要之民眾可善加利用。

「颱風不輕忽、及早做準備、在家最安心」，國泰人壽呼籲民眾，應及早做好防颱準備，清理戶外水溝、固定門窗招牌、收妥放於戶外之陽臺盆栽，並準備手電筒及電池，做好停電之準備；除特別注意雨勢，也應留意強風影響，避免從事海邊及山區活動。

國泰產險啟動關懷措施

國泰產險提醒保戶提早做好防颱準備，應預先做好防災措施，民眾應保持警覺，密切注意政府之公告，並多留意氣象狀況及自身安全。

溫馨提醒開車族泡水車切勿發動

民眾若不幸發生車輛泡水的狀況時，在水退前千萬不要發動引擎，避免引擎進水受損，若水已淹及排氣管高度，因目前許多車輛之引擎電腦通常放置於車底板附近，引擎電腦可能已泡水，為避免損害擴大，建議以拖吊方式離開積水區域，並連絡服務廠拖回檢修。